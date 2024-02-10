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    «РБ Лейпциг» продолжит побеждать?

    «Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Ставка (к. 1.80 и 2.36) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 10 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «РБ Лейпциг»
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    «РБ Лейпциг»
    В субботу, 10 февраля, в 21-м туре немецкой Бундеслиги «Аугсбург» в родных стенах примет «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 17:30 по мск. «Аугсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Февраля 2024 года
    Аугсбург
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    «Аугсбург»

    Турнирное положение: У подопечных Йесса Торупа на счету находится 22 балла, с которыми они идут 12 и на семь очков оторвались от зоны вылета.

    В 20 поединках они провели уже 29 мячей, но в свои ворота пропустили аж 37 голов.

    Коэффициенты матча Аугсбург — РБ Лейпциг

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    Последние матчи: В минувшем туре «Аугсбург» расписал на выезде ничью с соседом по турнирке «Бохумом», сыграв со счетом 1:1. Причем уйти от поражения он смог уже в добавленное к матчу время, реализовав пенальти.

    Не сыграют: Никлас Дорш и Рафаэль Фрамбергер находятся в лазарете команды и сыграть в этом поединке не смогут.

    Состояние команды: Стоит отметить, что в отрезке последних семи встреч чемпионата Германии «фуггеры» смогли отпраздновать только одну победу. Два поединка в этот период они еще свели вничью и четыре раза проиграли.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Также стоит обратить внимание на неплохую результативность «Аугсбурга», который смог отличиться в шести из девяти последних игр в рамках чемпионата Германии.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: Дружина Марко Розе на текущий момент с 36 очками находится на пятой строке. Но от четвертой, дающей билет в Лигу чемпионов, она отстает всего лишь на один пункт.

    «РБ Лейпциг» имеет четвертую результативность в лиге и наколотил уже 44 мяча, пропустив при этом в свои ворота 26 голов.

    Последние матчи: В минувшем туре Бундеслиги «быки» на своем поле смогли переиграть берлинский «Унион» со счетом 2:0, забив в каждом тайме по голу. И еще один мяч у них был отменен. Отметим, что этой викторий «красно-белые» прервали свою 4-матчевую серию без побед, в которой трижды уступали.

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    • Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у «Лейпцига» нет.

    Состояние команды: «РБ Лейпциг» в начале года очень штормило и он уступил в первых трех поединках. Причем за это время пропустил аж девять голов. Правда, соперники в этот период были весьма непростые: «Айнтрахт» 0:1, «Байер» 2:3 и «Штутгарт» 2:5.

    До этой же неудачной серии коллектив имел 5-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. В этом отрезке он отпраздновал четыре виктории и расписал одну мировую. И в каждом этом поединке неизменно забивали обе стороны.

    Статистика для ставок

    • «Аугсбург» на своем поле в этом сезоне не смог забить только в одном из десяти проведенных матчей

    • «Лейпциг» уходил с поля без забитого мяча всего лишь в одном поединке из 13 минувших с учетом всех турниров

    • «РБ Лейпциг» не проигрывает «Аугсбургу» вот уже 14 матчей кряду, выиграв у него за это время девять раз

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Аугсбург» букмекеры дают коэффициент 4.35. Ничья оценена в 4.35, а победа «РБ Лейпциг» оценена в 1.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.57 соответственно.

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    Прогноз: «Быки» после неудачных матчей в начале года, в прошлом туре продемонстрировали неплохой футбол и добились легкой победы. В этом матче «Лейпциг» также должен победить, ведь «Аугсбург» для него является очень удобным соперником.

    Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.80.

    Прогноз: И также от данного противостояния вполне можно ждать обмен голами и верховой тотал, так как «фуггеры» дома редка когда отпускают соперника сухим, а «быки» в свою очередь являются одной из самых результативных команд лиги в этом сезоне.

    Ставка: ТБ 3,5 + обе забьют за 2.36.

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    «Аугсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. «РБ Лейпциг» продолжит побеждать?
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