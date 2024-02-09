«Ред Булл Зальцбург» сыграет на своем поле со «Штурмом» в рамках 18-го тура чемпионата Австрии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:30 мск. «Ред Булл Зальцбург» — «Штурм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ред Булл Зальцбург»

Эта команда выступает в чемпионате Австрии весьма уверенно. «Ред Булл Зальцбург» лидирует, забивая в среднем два гола за матч.

Более того, команда проиграла всего лишь дважды. Впрочем, гандикап от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.

Коэффициенты матча Зальцбург — Штурм 1X2Новым игрокам 1.853.604.20Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ред Булл Зальцбург» в кубковой встрече переиграл ЛАСК (3:2).

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А вот до того «Ред Булл Зальцбург» провел серию контрольных поединков. В них «быки» по разу выиграли, сыграли вничью и уступили.

Наверняка в этой встрече «Ред Булл Зальцбург» будет активен в атаке. У «быков» имеется прекрасный шанс увеличить отрыв от конкурента.

«Штурм»

Эта команда сражается за чемпионский титул. На данный момент «Штурм» находится на 2 месте, уступая «быкам» два пункта.

Причем «Штурм» имеет весьма надежные тылы. В 17 поединках австрийского чемпионата в воротах команды побывало 12 мячей.

Свой последний поединок команда провела успешно. «Штурм» в рамках Кубка Австрии нанес поражение «Аустрии» (2:0).

А вот до того команда провела аж семь товарищеских матчей. В них она добыла три победы при двух коллизиях.

Номинальные гости явно будут пытаться дать бой «Ред Булл Зальцбургу». Вот только последняя виктория над «быками» случилась еще полтора года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ред Булл Зальцбурга» предлагают — 1.88.

На викторию «Штурма» дают — 3.96, ничья оценена — в 3.75.

«Ред Булл Зальцбург» сейчас явно сильнее оппонента , к тому же имеет надежные тылы.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Фора «Ред Булл Зальцбурга» -1.5 за 3.18.