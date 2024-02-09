«Ред Булл Зальцбург»
Эта команда выступает в чемпионате Австрии весьма уверенно. «Ред Булл Зальцбург» лидирует, забивая в среднем два гола за матч.
Более того, команда проиграла всего лишь дважды. Впрочем, гандикап от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.
Коэффициенты матча Зальцбург — Штурм
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ред Булл Зальцбург» в кубковой встрече переиграл ЛАСК (3:2).
А вот до того «Ред Булл Зальцбург» провел серию контрольных поединков. В них «быки» по разу выиграли, сыграли вничью и уступили.
Наверняка в этой встрече «Ред Булл Зальцбург» будет активен в атаке. У «быков» имеется прекрасный шанс увеличить отрыв от конкурента.
«Штурм»
Эта команда сражается за чемпионский титул. На данный момент «Штурм» находится на 2 месте, уступая «быкам» два пункта.
Причем «Штурм» имеет весьма надежные тылы. В 17 поединках австрийского чемпионата в воротах команды побывало 12 мячей.
Свой последний поединок команда провела успешно. «Штурм» в рамках Кубка Австрии нанес поражение «Аустрии» (2:0).
А вот до того команда провела аж семь товарищеских матчей. В них она добыла три победы при двух коллизиях.
Номинальные гости явно будут пытаться дать бой «Ред Булл Зальцбургу». Вот только последняя виктория над «быками» случилась еще полтора года назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ред Булл Зальцбурга» предлагают — 1.88.
На викторию «Штурма» дают — 3.96, ничья оценена — в 3.75.
«Ред Булл Зальцбург»
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Фора «Ред Булл Зальцбурга» -1.5 за 3.18.