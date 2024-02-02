В пятницу, 2 февраля, в 25-м туре испанской Сегунды «Эльче» на своем поле примет «Бургос». Начало игры — в 22:30 по мск. «Эльче» — «Бургос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эльче»

С 37 набранными очками «Эльче» на данный момент в турнирной таблицы второго испанского дивизиона идет девятым, но от шестой строки, дающей право играть в плей-офф, отстает всего на балл.

В прошлом туре первенства «зелено-белые» на выезде смогли переиграть аутсайдера «Андорру» со счетом 1:0. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до четырех встреч.

В этот период коллектив отпраздновал две виктории и дважды сыграл вничью, забив за это время два гола и ни разу не пропустив. До этого же он дважды уступал в результативных поединках.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей территории «Эльче» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл шесть матчей из 12 проведенных, четыре игры свел вничью и дважды терпел фиаско.

«Бургос»

«Бургос» на текущий момент в турнирной таблице Сегунды расположился на десятой позиции, имея в активе 36 балла. От зоны плей-офф он отстает всего на два очка.

«Зелено-черные» в рамках чемпионата уступили только в одном матче из десяти последних. И данное фиаско случилось с ними в позапрошлом туре в гостях от лидирующего «Леганеса» 0:2.

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Также еще в данном отрезке команда расписала четыре мировых исхода и добилась пяти выигрышей. Один из них был в прошлом игрвом дне дома над «Альбасете» 2:1.

В гостевых встречах текущего первенства «Бургос» уступил в восьми поединках из 12 проведенных, два матча он еще выиграл и расписал две мировые.

В первом круге «Бургос» на своем поле разгромил предстоящего противника со счетом 4:0. И этот матч стал первым между ними за последние 20 лет.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эльче» — 1.95, победа «Бургоса» — 4.51, ничья — 3.16.

Прогнозируем, что на своем поле «Эльче» сможет поквитаться за фиаско в прошлом туре, ведь в гостях «Бургос» выступает очень уж слабо.

И также в этом матче рекомендуем еще ставить на низовой тотал, так как результативность этих команд довольно-таки невысокая.