31 января в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» пройдет поединок дерби, в котором «Тоттенхэм» сыграет против «Брентфорда» в 22-м туре АПЛ. Начало — в 22:30 по мск. «Тоттенхэм» — «Брентфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тоттенхэм»

После 21 проведенного тура «Тоттенхэм» с 40 набранными очками расположился на пятой строке в турнирной таблице АПЛ. От четвертой лигачемпионовской позиции он отстает на три балла.

В преддверии этой игры «шпоры» проиграли на своем поле со счетом 0:1 «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии, а в последней игре чемпионата они поделили очки на выезде с «Манчестер Юнайтед» 2:2.

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Брентфорд 1X2Новым игрокам 1.654.404.90Бонус$9500

Перед этой же ничьей столичная команда выиграла четыре встречи из пяти проведенных в рамках АПЛ при одном фиаско. Причем в четырех случаях данного отрезке матчи носили верховой характер.

Календарь и таблица АПЛ

На своей территории в текущем чемпионате «Тоттенхэм» выступает пока бескомпромиссно. У него семь выигрышей и три проигрышных поединка.

«Брентфорд»

«Брентфорд» с 22 зачетными пунктами разместился на 14 месте в турнирной таблице чемпионата Англии. От опасной зоны коллектив оторвался на шесть баллов.

«Пчелы» вылетели из Кубка страны еще на стадии 1/32 финала. И их последний матч пришелся на АПЛ, в котором они на своем поле переиграли «Ноттингем Форест» со счетом 3:2.

И этим выигрышем коллектив прервал свою серию поражений в чемпионате, состоящую из пяти игр. Однако в четырех случаях в этом отрезке он смог забить по голу.

Вне родных стен в текущем первенстве страны «Брентфорд» проиграл шесть встреч из девяти. Также еще он два матча выиграли расписал одну мировую.

В первом круге на поле «Брентфорда» эти клубы сыграли вничью со счетом 2:2. Перед этим они в отрезке четырех предыдущих игр по разу обыграли друг друга при двух мировых.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.69.

На викторию «Брентфорда» дают — 4.93, ничья оценена — в 4.52.

В первую очередь от данного противостояния ждем обмена голами и верховой исход, ведь эти команды выдавали в своем последнем отрезке довольно-таки результативные поединки.

И также ставим еще на то, что победу в этой игре отпразднует «Тоттенхэм» и пробьет фору в -1 гол.