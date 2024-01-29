Бразилия (до 23 лет) сыграет на своем поле с Эквадором (до 23 лет) в рамках 4-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 29 января, начало — в 23:00 мск. Бразилия (до 23 лет) — Эквадор (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Бразилия (до 23 лет)

Эта команда нынешнюю квалификацию проводит не столь ярко. Впрочем, бразильцы явно будут бороться исключительно за лидерство в группе.

Главным бичом команды является не столь мощная атака. Зато оборона бразильцев пока не допускала результативных ошибок.

Свой последний поединок сборная Бразилия (до 23 лет) провела удачно. Команда сумела одолеть неуступчивых колумбийцев (2:0).

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К слову, снова отличился перспективный форвард Эндрик. А вот защитник Мичел в последнем матче получил травму.

В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Бразильцы явно набирают ход. Еще бы прибавить в реализации!

Эквадор (до 23 лет)

Эта команда также наверняка еще поборется за первое место в группе. На данный момент Эквадор (до 23 лет) как раз лидирует.

Атака команды выглядит весьма неплохо. В трех матчах эквадорцы настреляли 6 мячей в ворота соперников.

Свой последний поединок команда может записать себе в актив. Сборная Эквадор (до 23 лет) уверенно расправилась с боливийцами.

До того команда потеряла два очка в матче с венесуэльскими сверстниками (1:1). А вот колумбийцы были показательно биты (3:0).

Нет сомнений, что эквадорцы дадут бой оппоненту. Номинальные гости постараются сохранить лидерство в группе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бразилии (до 23 лет) предлагают — 2.00.

На викторию Эквадора (до 23 лет) дают — 2.80, ничья оценена — в 3.75.

Бразильцы постепенно прибавляют , и явно намерены выбраться на первое место в группе.

Наш прогноз — Победа Бразилии (до 23 лет). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.25.