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    Смогут ли сборные определить победителя?

    Иордания — Бахрейн. Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Азии, 25 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Иордания — Бахрейн
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    Бахрейн
    25 января 2024 года в матче 3-го тура группового этапа Кубка Азии сыграют Иордания и Бахрейн. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. Иордания — Бахрейн: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Иордания

    Сборная ведет отчаянную борьбу за выход из группы Кубка Азии. Иордания занимает 1-е место с 4 очками в активе. Сборной достаточно сыграть вничью с Бахрейном для того, чтобы выполнить свою задачу.

    Иордания относительно успешно выступает на групповом этапе. Сначала сборная разгромила Малайзию, буквально прошлась катком (4:0).

    Уже в следующем матче была настоящая заруба. Южная Корея и Иордания сыграли вничью (2:2) и создали интригу перед последним туром группового этапа. В этой встрече Иордания даже могла победить, но пропустила 2-й гол на 90+1-й минуте.

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    В предстоящем матче решится судьба группы Е. Напомним, что Иордании достаточно просто сыграть вничью, но сможет ли Бахрейн приподнести сюрпризы? Вполне возможно.

    Бахрейн

    Эта сборная занимает 3-е место в своей группе. Бахрейн вполне может выйти из группы даже если проиграет, ведь команда также занимает 3-ю строчку в рейтинге команд, занявших 3-и места в своих группах.

    Сначала Бахрейн усложнил себе задачу выхода из группы, проиграв Южной Корее (1:3). Причем, сборная вполне могла сыграть хотя-бы вничью, но сыграла не лучшим образом во 2-м тайме.

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    • Уже во 2-м туре Бахрейн собрался и обыграл Малайзию (1:0), но также не без проблем. Сборная смогла забить победный гол только на 90+5-й минуте, играя против одного из главных аутсайдеров Кубка Азии.

    Предстоящий матч очень важен как для Бахрейна, так и для Иордании. Да, Бахрейн может рассчитывать на выход из группы даже при поражении, но для того, чтобы наверняка выполнить свою задачу — необходимо набирать минимум один балл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом Иорданию, коэффициент на победу которого равен 2.40. Успех Бахрейна оценивается в 3.60, ничья — в 2.95.

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    Матч получится очень тяжелым для обеих команд. Можно предположить, что в 1-м тайме сборные будут присматриваться друг к другу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья в 1-м тайме за 2.00.

    Еще один вариант ставки — Тотал 2 меньше за 1.85.

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    Иордания — Бахрейн: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.01.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли сборные определить победителя?
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