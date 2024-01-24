24 января 2024 года в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги сыграют «Фулхэм» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Фулхэм» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фулхэм»

10 января «Фулхэм» гостил на «Энфилде». Сенсации не случилось. В той встрече «Ливерпуль» одержал победу со счетом 2:1. Будет ли реванш?

«Фулхэм» подходит к матчу не в лучшем настроении. У команды серия из двух поражений. Ранее клуб в АПЛ в гостях уступил «Челси» со счетом 0:1.

Коэффициенты матча Фулхэм — Ливерпуль 1X2Новым игрокам 4.404.051.78Бонус$9500

«Фулхэм» в предстоящей встрече постарается порадовать своих фанатов. Дома у команды есть шансы на победу, но небольшие. Тем не менее, выйти в финал Кубка лиги «Фулхэм» всё равно может.

Все прогнозы на АПЛ

В чемпионате Англии «Фулхэм» располагается в нижней части таблицы. Сейчас клуб находится на 13-м месте. Набрано 24 очка в 21-й игре.

«Ливерпуль»

Футболисты «Ливерпуля» набрали великолепную форму. Команда побеждает в каждой встрече. Фанаты красных в восторге от таких результатов.

Текущая выигрышная серия «Ливерпуля» составляет пять матчей. Мерсисайдский клуб с 26 декабря всё время побеждает. Ранее удалось одолеть «Бернли» (2:0), «Ньюкасл» (4:2), «Арсенал» (2:0), «Фулхэм» (2:1) и «Борнмут» (4:0).

В первой встрече «Ливерпуль» дома оказался сильнее. Но выезд будет непростым. Гости вряд ли сосредоточатся исключительно на обороне. Стоит ждать открытый футбол.

У Юргена Клоппа есть проблемы в атаке. На Кубке африканский наций получил травму нападающий Мохамед Салах. Специалисту стоит серьезно подумать о том, как заменить египтянина.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Ливерпулю». На его победу можно поставить за 1.81.

Выигрыш «Фулхэма» идет с коэффициентом 4.30. Ничья оценена — в 3.98.

Гости подтвердят статус фаворита. Подопечные Юргена Клоппа снова выиграют. Можно сделать ставку на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1.81.

Клубы не станут отсиживаться в обороне. Ожидается результативная встреча. Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 1.70.