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    «Ливерпуль» снова победит и выйдет в финал Кубка английской лиги

    «Фулхэм» — «Ливерпуль». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 24 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Ливерпуль»
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    Юрген Клопп
    24 января 2024 года в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги сыграют «Фулхэм» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Фулхэм» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 24 Января 2024 года
    Фулхэм
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    •  Фулхэм 23:00 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Фулхэм»

    10 января «Фулхэм» гостил на «Энфилде». Сенсации не случилось. В той встрече «Ливерпуль» одержал победу со счетом 2:1. Будет ли реванш?

    «Фулхэм» подходит к матчу не в лучшем настроении. У команды серия из двух поражений. Ранее клуб в АПЛ в гостях уступил «Челси» со счетом 0:1.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Ливерпуль

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    «Фулхэм» в предстоящей встрече постарается порадовать своих фанатов. Дома у команды есть шансы на победу, но небольшие. Тем не менее, выйти в финал Кубка лиги «Фулхэм» всё равно может.

    Все прогнозы на АПЛ

    В чемпионате Англии «Фулхэм» располагается в нижней части таблицы. Сейчас клуб находится на 13-м месте. Набрано 24 очка в 21-й игре.

    «Ливерпуль»

    Футболисты «Ливерпуля» набрали великолепную форму. Команда побеждает в каждой встрече. Фанаты красных в восторге от таких результатов.

    Текущая выигрышная серия «Ливерпуля» составляет пять матчей. Мерсисайдский клуб с 26 декабря всё время побеждает. Ранее удалось одолеть «Бернли» (2:0), «Ньюкасл» (4:2), «Арсенал» (2:0), «Фулхэм» (2:1) и «Борнмут» (4:0).

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  • 17/01/2024

    • В первой встрече «Ливерпуль» дома оказался сильнее. Но выезд будет непростым. Гости вряд ли сосредоточатся исключительно на обороне. Стоит ждать открытый футбол.

    У Юргена Клоппа есть проблемы в атаке. На Кубке африканский наций получил травму нападающий Мохамед Салах. Специалисту стоит серьезно подумать о том, как заменить египтянина.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Ливерпулю». На его победу можно поставить за 1.81.

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    Выигрыш «Фулхэма» идет с коэффициентом 4.30. Ничья оценена — в 3.98.

    Гости подтвердят статус фаворита. Подопечные Юргена Клоппа снова выиграют. Можно сделать ставку на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1.81.

    Клубы не станут отсиживаться в обороне. Ожидается результативная встреча. Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 1.70.

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    «Фулхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 24.01.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» снова победит и выйдет в финал Кубка английской лиги
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