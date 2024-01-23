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    Сумеет ли Буркина-Фасо переиграть ангольцев?

    Ангола — Буркина-Фасо. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 23 января 2024 года

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    Бертран Траоре
    Ангола сыграет на своем поле с Буркина-Фасо в рамках 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 23 января, начало — в 23:00 мск. Ангола — Буркина-Фасо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа D 23 Января 2024 года
    Ангола
  • Луанда
    •  Ангола 23:00 Буркина-Фасо Буркина-Фасо
  • Уагадугу
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    Ангола

    Эта команда сенсационно лидирует в своем квартете. В двух турах Кубка африканских наций она добыла 4 очка.

    Ангольцы на турнире забили уже 4 мяча. Правда, и оборона команды частенько дает сбои: три пропущенных мяча.

    Коэффициенты матча Ангола — Буркина-Фасо

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    В предыдущем туре Кубка африканских наций команда добыла три очка. Ангола переиграла сборную Мавритании (3:2).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи против Буркина-Фасо для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков проиграно два при одной виктории.

    В этой встрече команда вряд ли будет особо рисковать. Анголу в последнем туре полностью устроит даже ничья.

    Буркина-Фасо

    Эта команда ныне пребывает на 2 месте в группе D. Впрочем, по игре она смотрится весьма монолитно.

    В отличных кондициях находится Бертран Траоре. Опытный форвард уже отличился двумя голами на турнире.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. Буркина-Фасо подписала мировое соглашение с сильным Алжиром (2:2).

    А вот в поединке с мавританцами команда выглядела не лучшим образом, хоть и победила минимально. Однако потенциал у Буркина-Фасо немалый!

    Номинальные гости наверняка будут активно атаковать. Буркина-Фасо явно сильнее оппонента, к тому же постарается выиграть группу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Буркина-Фасо предлагают — 2.22.

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    На викторию Анголы дают — 3.66, ничья оценена — в 3.04.

    Буркина-Фасо имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и явно будет действовать первым номером.

    Наш прогноз — Победа Буркина-Фасо. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.33

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    Ангола — Буркина-Фасо: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 23.01.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли Буркина-Фасо переиграть ангольцев?
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