Ангола
Эта команда сенсационно лидирует в своем квартете. В двух турах Кубка африканских наций она добыла 4 очка.
Ангольцы на турнире забили уже 4 мяча. Правда, и оборона команды частенько дает сбои: три пропущенных мяча.
Коэффициенты матча Ангола — Буркина-Фасо
В предыдущем туре Кубка африканских наций команда добыла три очка. Ангола переиграла сборную Мавритании (3:2).
Матчи против Буркина-Фасо для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков проиграно два при одной виктории.
В этой встрече команда вряд ли будет особо рисковать. Анголу в последнем туре полностью устроит даже ничья.
Буркина-Фасо
Эта команда ныне пребывает на 2 месте в группе D. Впрочем, по игре она смотрится весьма монолитно.
В отличных кондициях находится Бертран Траоре. Опытный форвард уже отличился двумя голами на турнире.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. Буркина-Фасо подписала мировое соглашение с сильным Алжиром (2:2).
А вот в поединке с мавританцами команда выглядела не лучшим образом, хоть и победила минимально. Однако потенциал у Буркина-Фасо немалый!
Номинальные гости наверняка будут активно атаковать. Буркина-Фасо явно сильнее оппонента, к тому же постарается выиграть группу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Буркина-Фасо предлагают — 2.22.
На викторию Анголы дают — 3.66, ничья оценена — в 3.04.
Буркина-Фасо
Наш прогноз — Победа Буркина-Фасо. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.33