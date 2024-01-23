Ангола сыграет на своем поле с Буркина-Фасо в рамках 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 23 января, начало — в 23:00 мск. Ангола — Буркина-Фасо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Ангола

Эта команда сенсационно лидирует в своем квартете. В двух турах Кубка африканских наций она добыла 4 очка.

Ангольцы на турнире забили уже 4 мяча. Правда, и оборона команды частенько дает сбои: три пропущенных мяча.

Коэффициенты матча Ангола — Буркина-Фасо 1X2Новым игрокам 3.902.902.30Бонус$9500

В предыдущем туре Кубка африканских наций команда добыла три очка. Ангола переиграла сборную Мавритании (3:2).

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи против Буркина-Фасо для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков проиграно два при одной виктории.

В этой встрече команда вряд ли будет особо рисковать. Анголу в последнем туре полностью устроит даже ничья.

Буркина-Фасо

Эта команда ныне пребывает на 2 месте в группе D. Впрочем, по игре она смотрится весьма монолитно.

В отличных кондициях находится Бертран Траоре. Опытный форвард уже отличился двумя голами на турнире.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. Буркина-Фасо подписала мировое соглашение с сильным Алжиром (2:2).

А вот в поединке с мавританцами команда выглядела не лучшим образом, хоть и победила минимально. Однако потенциал у Буркина-Фасо немалый!

Номинальные гости наверняка будут активно атаковать. Буркина-Фасо явно сильнее оппонента, к тому же постарается выиграть группу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Буркина-Фасо предлагают — 2.22.

На викторию Анголы дают — 3.66, ничья оценена — в 3.04.

Буркина-Фасо имеет качественный подбор атакующих исполнителей , и явно будет действовать первым номером.

Наш прогноз — Победа Буркина-Фасо. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.33