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    «Анортосис» теперь устоит против «Ариса»?

    «Арис» — «Анортосис». Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол 22 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арис» — «Анортосис»
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    «Анортосис»
    «Арис» из Лимасола на своем поле сыграет против «Анортосиса» в матче 20-го тура чемпионата Кипра по футболу. Поединок состоится 22 января, начало — в 20:00 по мск. «Арис» — «Анортосис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Арис»

    Прошлогодний чемпион Кипра в текущем первенстве на данный момент находится на третьей строке. У коллектива на счету 38 баллов и отставание от первой позиции в четыре очка.

    «Арис» выиграл свои две последние игры чемпионата, переиграв поочередно на своем поле «Омонию» 2:0 и на выезде «Аполлон» 1:0 в прошлом туре первенства.

    До этого же коллектив из Лимасола потерпел четыре поражения в пяти поединках во всех турнирах при одном выигрыше. Причем в этот неудачный период он забил всего лишь три гола.

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    На своем поле в текущем чемпионате «зелено-белые» выступают сильно и выиграли семь встреч из девяти проведенных. Также еще они по разу уступали и играли вничью.

    «Анортосис»

    «Анортосис» с 40 зачетными пунктами расположился на второй позиции в турнирной таблице кипрского чемпионата. От лидера он отстает на два очка.

    Клуб из Фамагусты в текущем первенстве проиграл только трижды. И одно из фиаско состоялось в позапрошлом туре, когда он на выезде уступил «АПОЭЛю» со счетом 0:1.

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    • После этого «сине-белые» с таким же результатом на своем поле переиграли «АЕЛ». И эта виктория стала для команды пятой за последние шесть встреч в рамках чемпионата.

    В гостевых поединках в данном первенстве страны «Анортосис» отпраздновал семь викторий в девяти проведенных матчах и дважды еще он терпел фиаско.

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    «Арис» выиграл у «Анортосиса» в четырех последних очных противостояниях. Причем в трех случаях выигрыши были с сухим счетом.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ариса» — 1.89, победа «Анортосиса» — 3.94, ничья — 3.54.

    Прогнозируем, что на этот раз «Анортосис» прервет серию поражений против «Ариса» и раздобудет очки в этом матче.

    Плюс к этому ожидаем, что поединок получится малорезультативным и принесет тотал меньше 2,5 голов.

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    «Арис» — «Анортосис»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на футбол. «Анортосис» теперь устоит против «Ариса»?
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