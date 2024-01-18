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    «Монако», «Реал Сосьедад» и еще семь клубов для Джио Рейны

    Джованни Рейна больше не хочет играть за дортмундскую «Боруссию»

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    Джованни Рейна
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    Джованни Рейна
    Джованни Рейна будет одним из самых востребованных игроков на январском трансферном рынке. В подписании американского атакующего полузащитника заинтересованы около десяти клубов.
    Время Джио Рейны в дортмундской «Боруссии» подходит к концу. И не покидает ощущение, что эта история должна была завершиться иначе. Пару лет назад в клубе были уверены, что смогут продать его за большие деньги, но прямо сейчас американец находится в поисках команды, в которой у него не будет проблем с игровым временем.

    Немецкий СМИ утверждают, что «Боруссия» готова отпустить Рейну за 15-20 миллионов евро. Джио, в свою очередь, не так давно начал сотрудничать со звездным агентом Жорже Мендешем, который ранее занимался делами Криштиану Роналду. Все идет к тому, что 21-летний футболист вскоре покинет Дортмунд.

    Несмотря на то, что в этом сезоне Рейна почти не играет, у него вряд ли будут проблемы с поиском нового клуба. Но теперь важно не допустить ошибку — следующим этап будет ключевым в его карьере.

    GOAL составил список клубов, которые ранее упоминались в контексте возможного трансфера Рейны.

    «Марсель»

    Поговаривают, что представители Рейны уже сообщили «Марселю», что игрок готов к переезду на юг Франции. Однако в провансальском клубе неожиданно ответили, что на данный момент не видят смысла в этом трансфере из-за достаточного количества игроков в средней линии.

    В «Марселе» Джованни Рейне не обещают место в стартовом составе
    globallookpress.com

    Если это правда, то Рейне лучше сразу исключить этот вариант. Борьба (и не факт, что успешная) за место в стартовом составе в новом клубе — это последнее, что ему сейчас нужно. Очевидно, что Джио нечего делать в «Марселе», особенно с учетом того, что есть целый список других вариантов.

    «Лион»

    А это реальный шанс стать частью французского топ-клуба, который, правда, в этом году борется за выживание. Однако очевидно, что «Лион» сделает все, чтобы выбраться из этой ямы и не упасть во второй дивизион.

    Александр Ляказетт
    globallookpress.com

    Способен ли Рейна помочь в этой непростой ситуации? Молодой полузащитник может оказаться именно тем, кто нужен «Лиону» и в краткосрочной, и долгосрочной перспективе. Джио вполне может стать важной частью в перестройке команды.

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    • Тем не менее, в таком переходе кроется риск. Если что-то пойдет не так, парню снова придется искать новую команду. Поэтому сейчас нет смысла запрыгивать на тонущий корабль в качестве спасителя.

    «Ноттингем Форест»

    Рискованно. Очень рискованно. «Ноттингем Форест» находится рядом с зоной вылета в таблице английской Премьер-лиги. У партнера Рейны по сборной США Метта Тернера уже были взлеты и падения с тех пор, как прошлым летом он перебрался на «Сити Граунд».

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    Кроме того, клубы грозит снятие очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. В связи с этим «Ноттингем Форест» наверняка постарается сократить расходы. Рейне точно не стоит даже думать об этом варианте.

    «Вильярреал»

    «Вильярреалу» тяжело в этом сезоне, и ему явно не помешала бы помощь. «Субмарина» занимает всего лишь 15-е место в таблице Ла Лиги, до сих пор забив 27 мячей, что не так уж и плохо. А вот пропускают они действительно много — в среднем по два мяча за игру. Хуже обстоят дела в обороне только у главного аутсайдера «Альмерии».

    «Вильярреалу» нужны защитники, а не Джованни Рейна
    globallookpress.com

    Из-за этого легко заметить, что «Вильярреал» пытается найти усиление для защиты. Но трансфер Рейны может стать очень выгодной инвестицией в долгосрочной перспективе.

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    • Рейна, кажется, идеально подходит для испанского чемпионата, учитывая его технические способности. Но, опять-таки, в этом списке есть более привлекательные варианты для талантливого американца, в том числе в Испании.

    «Вулверхэмптон»

    А это уже эффект Мендеша! Давно известно, что «Вулверхэмптон» последние несколько лет плотно сотрудничает с португальским агентом.

    «Вулверхэмптон» может стать для Джованни Рейны хорошим вариантом в АПЛ
    globallookpress.com

    Благодаря этому «Вулвз» стабильно находятся в середине турнирной таблицы. В этой команде есть несколько атакующих игроков, рядом с которыми у Рейна будет шанс реализовать свой потенциал.

    Однако есть и другая сторона медали. Переход не в топовый клуб АПЛ может обернуться различными проблемами.

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    • Финансовый вопрос точно не будет проблемой для «Вулверхэмптона», при этом Рейне точно найдется место в тактических построениях Гэри О'Нила. И в отличие от «Лидса», за который в прошлом сезоне играли некоторые партнеры Джио по сборной США, «Вулвз» не грозит вылет из АПЛ. Переход в этот клуб может стать для него хорошим вариантом.

    «Севилья»

    Как и «Лион», «Севилья» — еще один большой клуб, который столкнулся с серьезными проблемами. Более того, после 20 туров андалусийцы находятся рядом с зоной вылета.

    Главная цель «Севильи» на оставшуюся часть сезона — избежать вылета из Ла Лиги. Про Лигу Европы уже можно забыть. Мечты об очередном европейском трофее были разбиты еще в конце прошлого года, когда «Севилья» заняла последнее место в своей группе в Лиге чемпионов.

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    • Сможет ли Рейна помочь в этой ситуации? Конечно. Но при этом нет смысла отрицать, что здесь есть определенные риски.

    «Монако»

    Заманчивый вариант, в том числе из-за того, что здесь Рейна окажется рядом с другой звездой сборной США. Прошлым летом в Монако переехал Фоларин Балогун, который при идеальном раскладе в ближайшие годы будет играть вместе с Джио за национальную команду. За короткое время, проведенное вместе, им уже удалось наладить взаимопонимание. Именно Рейна помог Балогуну забить первый гол за сборную.

    Фоларин Балогун
    globallookpress.com

    Несколько месяцев назад у Фоларина спрашивали по поводу, как ему ускорить процесс адаптации в национальной команде, и он сразу сказал, что хотел бы играть вместе с Рейной.

    Способны ли они заиграть вместе на клубном уровне? Безусловно. Однако в «Монако» уже достаточно атакующих полузащитников. Это и Александр Головин, и Такуми Минамино, и Элисс Бен-Сегир и Магн Аклиуш.

    Поэтому есть смысл не спешить, если «Монако» действительно проявляет интерес.

    «Бенфика»

    Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два-три шага вперед. «Бенфика» может стать тем самым идеальным шагом назад.

    «Бенфика» — беспроигрышный вариант для Джованни Рейны
    globallookpress.com

    Кто еще может похвастаться таким умением развивать, а потом продавать талантливых игроков? Жоау Феликс, Энцо Фернандес, Дарвин Нуньес, Рубен Диаш, Гонсалу Рамуш, Эдерсон...И это лишь малая часть из списка всех крупных исходящих трансферов лиссабонского клуба за последнее десятилетие.

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    • «Бенфика» берет игроков, доводит их до ума, а потом отправляет их в топ-лиги. Рейне, кажется, тоже стоит выбрать этот путь. Год или два в Лиссабоне могут сотворить для него чудеса, прежде чем он вернется в эпицент внимания европейского футбола.

    Правда, пока не очень понятно, нужен ли Рейне этот шаг назад, особенно с учетом количества заинтересованных в нем клубов. Но переход в «Бенфику» — это беспроигрышный вариант.

    «Реал Сосьедад»

    Может ли Рейна стать заменой для Давида Сильвы в «Реал Сосьедаде»? Сильва завершил карьеру прошлым летом из-за серьезной травмы колена. Заменить испанского маэстро невозможно — ни на поле, ни за его пределами. Но, несмотря на его уход, у клуба хорошо идут дела в этом сезоне.

    Арсен Захарян
    globallookpress.com

    «Реал Сосьедад» находится в топ-6 Ла Лиги и готовится к матчам плей-офф Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». На групповом этапе баски обошли «Бенфику» и «Зальцбург».

    В «Реал Сосьедаде» начинали карьеру такие игроки, как Антуан Гризманн, Хаби Алонсо и Александр Исак, который в прошлом году перешел в «Ньюкасл». Рейна наверняка тоже идеально впишется в эту команду, которая, правда, не испытывает недостатка в ярких атакующих игроках.

    «Реал Сосьедад» может стать надежной отправной точкой для Рейны, который хочет регулярно выходить на поле в конкурентоспособном месте.

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