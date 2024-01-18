«Монако», «Реал Сосьедад» и еще семь клубов для Джио Рейны

Джованни Рейна будет одним из самых востребованных игроков на январском трансферном рынке. В подписании американского атакующего полузащитника заинтересованы около десяти клубов.

Время Джио Рейны в дортмундской «Боруссии» подходит к концу. И не покидает ощущение, что эта история должна была завершиться иначе. Пару лет назад в клубе были уверены, что смогут продать его за большие деньги, но прямо сейчас американец находится в поисках команды, в которой у него не будет проблем с игровым временем.

Немецкий СМИ утверждают, что «Боруссия» готова отпустить Рейну за 15-20 миллионов евро. Джио, в свою очередь, не так давно начал сотрудничать со звездным агентом Жорже Мендешем, который ранее занимался делами Криштиану Роналду. Все идет к тому, что 21-летний футболист вскоре покинет Дортмунд.

Несмотря на то, что в этом сезоне Рейна почти не играет, у него вряд ли будут проблемы с поиском нового клуба. Но теперь важно не допустить ошибку — следующим этап будет ключевым в его карьере.

GOAL составил список клубов, которые ранее упоминались в контексте возможного трансфера Рейны.

«Марсель»

Поговаривают, что представители Рейны уже сообщили «Марселю», что игрок готов к переезду на юг Франции. Однако в провансальском клубе неожиданно ответили, что на данный момент не видят смысла в этом трансфере из-за достаточного количества игроков в средней линии.

В «Марселе» Джованни Рейне не обещают место в стартовом составе globallookpress.com

Если это правда, то Рейне лучше сразу исключить этот вариант. Борьба (и не факт, что успешная) за место в стартовом составе в новом клубе — это последнее, что ему сейчас нужно. Очевидно, что Джио нечего делать в «Марселе», особенно с учетом того, что есть целый список других вариантов.

«Лион»

А это реальный шанс стать частью французского топ-клуба, который, правда, в этом году борется за выживание. Однако очевидно, что «Лион» сделает все, чтобы выбраться из этой ямы и не упасть во второй дивизион.

Александр Ляказетт globallookpress.com

Способен ли Рейна помочь в этой непростой ситуации? Молодой полузащитник может оказаться именно тем, кто нужен «Лиону» и в краткосрочной, и долгосрочной перспективе. Джио вполне может стать важной частью в перестройке команды.

Тем не менее, в таком переходе кроется риск. Если что-то пойдет не так, парню снова придется искать новую команду. Поэтому сейчас нет смысла запрыгивать на тонущий корабль в качестве спасителя.

«Ноттингем Форест»

Рискованно. Очень рискованно. «Ноттингем Форест» находится рядом с зоной вылета в таблице английской Премьер-лиги. У партнера Рейны по сборной США Метта Тернера уже были взлеты и падения с тех пор, как прошлым летом он перебрался на «Сити Граунд».

Кроме того, клубы грозит снятие очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. В связи с этим «Ноттингем Форест» наверняка постарается сократить расходы. Рейне точно не стоит даже думать об этом варианте.

«Вильярреал»

«Вильярреалу» тяжело в этом сезоне, и ему явно не помешала бы помощь. «Субмарина» занимает всего лишь 15-е место в таблице Ла Лиги, до сих пор забив 27 мячей, что не так уж и плохо. А вот пропускают они действительно много — в среднем по два мяча за игру. Хуже обстоят дела в обороне только у главного аутсайдера «Альмерии».

«Вильярреалу» нужны защитники, а не Джованни Рейна globallookpress.com

Из-за этого легко заметить, что «Вильярреал» пытается найти усиление для защиты. Но трансфер Рейны может стать очень выгодной инвестицией в долгосрочной перспективе.

Рейна, кажется, идеально подходит для испанского чемпионата, учитывая его технические способности. Но, опять-таки, в этом списке есть более привлекательные варианты для талантливого американца, в том числе в Испании.

«Вулверхэмптон»

А это уже эффект Мендеша! Давно известно, что «Вулверхэмптон» последние несколько лет плотно сотрудничает с португальским агентом.

«Вулверхэмптон» может стать для Джованни Рейны хорошим вариантом в АПЛ globallookpress.com

Благодаря этому «Вулвз» стабильно находятся в середине турнирной таблицы. В этой команде есть несколько атакующих игроков, рядом с которыми у Рейна будет шанс реализовать свой потенциал.

Однако есть и другая сторона медали. Переход не в топовый клуб АПЛ может обернуться различными проблемами.

Финансовый вопрос точно не будет проблемой для «Вулверхэмптона», при этом Рейне точно найдется место в тактических построениях Гэри О'Нила. И в отличие от «Лидса», за который в прошлом сезоне играли некоторые партнеры Джио по сборной США, «Вулвз» не грозит вылет из АПЛ. Переход в этот клуб может стать для него хорошим вариантом.

«Севилья»

Как и «Лион», «Севилья» — еще один большой клуб, который столкнулся с серьезными проблемами. Более того, после 20 туров андалусийцы находятся рядом с зоной вылета.

Главная цель «Севильи» на оставшуюся часть сезона — избежать вылета из Ла Лиги. Про Лигу Европы уже можно забыть. Мечты об очередном европейском трофее были разбиты еще в конце прошлого года, когда «Севилья» заняла последнее место в своей группе в Лиге чемпионов.

Сможет ли Рейна помочь в этой ситуации? Конечно. Но при этом нет смысла отрицать, что здесь есть определенные риски.

«Монако»

Заманчивый вариант, в том числе из-за того, что здесь Рейна окажется рядом с другой звездой сборной США. Прошлым летом в Монако переехал Фоларин Балогун, который при идеальном раскладе в ближайшие годы будет играть вместе с Джио за национальную команду. За короткое время, проведенное вместе, им уже удалось наладить взаимопонимание. Именно Рейна помог Балогуну забить первый гол за сборную.

Фоларин Балогун globallookpress.com

Несколько месяцев назад у Фоларина спрашивали по поводу, как ему ускорить процесс адаптации в национальной команде, и он сразу сказал, что хотел бы играть вместе с Рейной.

Способны ли они заиграть вместе на клубном уровне? Безусловно. Однако в «Монако» уже достаточно атакующих полузащитников. Это и Александр Головин, и Такуми Минамино, и Элисс Бен-Сегир и Магн Аклиуш.

Поэтому есть смысл не спешить, если «Монако» действительно проявляет интерес.

«Бенфика»

Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два-три шага вперед. «Бенфика» может стать тем самым идеальным шагом назад.

«Бенфика» — беспроигрышный вариант для Джованни Рейны globallookpress.com

Кто еще может похвастаться таким умением развивать, а потом продавать талантливых игроков? Жоау Феликс, Энцо Фернандес, Дарвин Нуньес, Рубен Диаш, Гонсалу Рамуш, Эдерсон...И это лишь малая часть из списка всех крупных исходящих трансферов лиссабонского клуба за последнее десятилетие.

«Бенфика» берет игроков, доводит их до ума, а потом отправляет их в топ-лиги. Рейне, кажется, тоже стоит выбрать этот путь. Год или два в Лиссабоне могут сотворить для него чудеса, прежде чем он вернется в эпицент внимания европейского футбола.

Правда, пока не очень понятно, нужен ли Рейне этот шаг назад, особенно с учетом количества заинтересованных в нем клубов. Но переход в «Бенфику» — это беспроигрышный вариант.

«Реал Сосьедад»

Может ли Рейна стать заменой для Давида Сильвы в «Реал Сосьедаде»? Сильва завершил карьеру прошлым летом из-за серьезной травмы колена. Заменить испанского маэстро невозможно — ни на поле, ни за его пределами. Но, несмотря на его уход, у клуба хорошо идут дела в этом сезоне.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Реал Сосьедад» находится в топ-6 Ла Лиги и готовится к матчам плей-офф Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». На групповом этапе баски обошли «Бенфику» и «Зальцбург».

В «Реал Сосьедаде» начинали карьеру такие игроки, как Антуан Гризманн, Хаби Алонсо и Александр Исак, который в прошлом году перешел в «Ньюкасл». Рейна наверняка тоже идеально впишется в эту команду, которая, правда, не испытывает недостатка в ярких атакующих игроках.

«Реал Сосьедад» может стать надежной отправной точкой для Рейны, который хочет регулярно выходить на поле в конкурентоспособном месте.