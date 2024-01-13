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    «Леванте» продлит победную серию в играх с «Альбасете»?

    «Леванте» — «Альбасете». Прогноз и ставка (к. 2.40) на футбол 13 января 2024 года

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    «Леванте»
    «Леванте» на своем поле сыграет против «Альбасете» в 22-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 13 января, начнется в 18:15 по мск. «Леванте» — «Альбасете»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 13 Января 2024 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 18:15 Альбасете Альбасете
  • Испания. Сегунда
    •

    «Леванте»

    «Леванте» после первого круга в текущем чемпионате второй испанской лиги с 32 зачетными пунктами находится на восьмой строчке и от шестой отстает всего на балл.

    Клуб из Валенсии смог выиграть только два поединка в Сегунде за прошедшие десять. Также в этот период он расписал четыре мировых результата и четыре матча проиграл.

    Коэффициенты матча Леванте — Альбасете

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    В прошлом туре «Леванте» на выезде поделил очки с «Сарагосой» 2:2, а игровым дне ранее дома одолел «Уэску» 2:1. Отметим, что сейчас у команды 4-матчавая беспроигрышная серия в чемпионате.

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    В родных стенах «лягушки» в текущем чемпионате выиграли пять игр из десяти проведенных, три поединка они еще завершили миром и дважды уступали.

    «Альбасете»

    «Альбасете» с 25 зачетными пунктами разместился в нижней части турнирной таблицы второго испанского дивизиона и зону вылета обходит лишь на три очка.

    «Сырники» смогли выиграть всего два матча из 12 последних в рамках чемпионата. Также в этот период они пять встреч проиграли и столько же раз играли вничью.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В своей последней проведенной встрече команда на своем поле поделила очки с новичком «Эльденсе» 1:1, а туром ранее она потерпела гостевое фиаско от «Мирандеса» 0:2.

    Вне родных стен «Альбасете» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл лишь один поединок из десяти проведенных. Три встречи он еще свел вничью и шесть матчей проиграл.

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    «Леванте» выиграл у «Альбасете» в трех последних очных противостояниях, в том числе и в первом круге этого чемпионата на выезде — 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.40, победа «Альбасете» — 3.02, ничья — 3.24.

    Прогнозируем, что «лягушки» продлят успешно играть против предстоящего противника, и смогут победить его и на этот раз.

    И также ставим еще на то, что в матче будет забито минимум несколько мячей.

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    «Леванте» — «Альбасете»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. «Леванте» продлит победную серию в играх с «Альбасете»?
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