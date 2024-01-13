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    Сможет ли «Торино» обыграть «Дженоа»?

    «Дженоа» — «Торино». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Серия А, 13 января 2024 года

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    «Торино»
    13 января в рамках 20-го тура итальянской Серии А «Дженоа» сыграет против «Торино». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Дженоа» — «Торино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Января 2024 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 17:00 Торино Торино
  • Турин
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    «Дженоа»

    Эта команда — крепкий середняк в Серии А. «Дженоа» занимает 12-е место в таблице с 21-м баллом в активе. Команда опережает зону вылета на 7 очков и отстает от зоны еврокубков на 9 баллов.

    «Дженоа» стабильно набирает очки в последнее время, но побед очень не хватает. За последние 6 матчей в Серии А команда проиграла только «Монце» (0:1), но и выиграла тоже только однажды у «Сассуоло» (2:1), а в остальных 4-х встречах ничья.

    Коэффициенты матча Дженоа — Торино

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    В последнем туре «Дженоа» упустил победу в матче с «Болоньей» (1:1), пропустив гол на 90+5-й минуте. Матчем ранее команда также сыграла вничью с «Интером» (1:1), но эта ничья, которую можно расценивать как победу, ведь миланская команда кажется непобежденной.

    Все прогнозы на Серию А

    В нынешнем сезоне на своем поле «Дженоа» также выступает не лучшим образом. За 9 встреч дома команда набрала 13 очков из 27-и возможных.

    «Торино»

    Команда уже который год ведет серьезную борьбу за попадание в еврокубки. «Торино» занимает 10-е место в таблице Серии А с 27-ю очками, отставая от 6-й позиции всего на 3 балла.

    «Торино» хорош в обороне, но плох в атаке. За 19 матчей команда забила и пропустила по 18 голов, но в последнее время команда показывает приличный уровень футбола.

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    • За последние 6 матчей в Серии А «Торино» проиграл только «Фиорентине» (0:1), выиграл 3 раза и дважды сыграл вничью. В последнем туре команда неожиданно разгромила «Наполи» (3:0), полностью сломив «неаполитанцев».

    «Торино» и «Дженоа» сыграли между собой последний раз в сентябре 2023-го года. В том поединке «быки» обыграли своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 90+4-й минуте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Торино», коэффициент на победу которого равен 2.70. Успех «Дженоа» оценивается в 3.00, ничья — в 3.00.

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    «Торино» очень хорош в последнее время. Можно предположить, что гости победят, но и пропустят.

    Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Торино» за 2.70.

    Еще один вариант ставки — Обе забьют за 2.25.

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    «Дженоа» — «Торино»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Торино» обыграть «Дженоа»?
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