13 января в рамках 20-го тура итальянской Серии А «Дженоа» сыграет против «Торино». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Дженоа» — «Торино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Дженоа»

Эта команда — крепкий середняк в Серии А. «Дженоа» занимает 12-е место в таблице с 21-м баллом в активе. Команда опережает зону вылета на 7 очков и отстает от зоны еврокубков на 9 баллов.

«Дженоа» стабильно набирает очки в последнее время, но побед очень не хватает. За последние 6 матчей в Серии А команда проиграла только «Монце» (0:1), но и выиграла тоже только однажды у «Сассуоло» (2:1), а в остальных 4-х встречах ничья.

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В последнем туре «Дженоа» упустил победу в матче с «Болоньей» (1:1), пропустив гол на 90+5-й минуте. Матчем ранее команда также сыграла вничью с «Интером» (1:1), но эта ничья, которую можно расценивать как победу, ведь миланская команда кажется непобежденной.

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В нынешнем сезоне на своем поле «Дженоа» также выступает не лучшим образом. За 9 встреч дома команда набрала 13 очков из 27-и возможных.

«Торино»

Команда уже который год ведет серьезную борьбу за попадание в еврокубки. «Торино» занимает 10-е место в таблице Серии А с 27-ю очками, отставая от 6-й позиции всего на 3 балла.

«Торино» хорош в обороне, но плох в атаке. За 19 матчей команда забила и пропустила по 18 голов, но в последнее время команда показывает приличный уровень футбола.

За последние 6 матчей в Серии А «Торино» проиграл только «Фиорентине» (0:1), выиграл 3 раза и дважды сыграл вничью. В последнем туре команда неожиданно разгромила «Наполи» (3:0), полностью сломив «неаполитанцев».

«Торино» и «Дженоа» сыграли между собой последний раз в сентябре 2023-го года. В том поединке «быки» обыграли своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 90+4-й минуте.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Торино», коэффициент на победу которого равен 2.70. Успех «Дженоа» оценивается в 3.00, ничья — в 3.00.

«Торино» очень хорош в последнее время. Можно предположить, что гости победят, но и пропустят.

Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Торино» за 2.70.

Еще один вариант ставки — Обе забьют за 2.25.