10 января «Пансерраикос» примет «Астерас» из Триполи в ответном матче 1/8 финала Кубка Греции. Начало игры в 16:00 мск. Первый матч закончился победой хозяев со счетом 2:0. «Пансерраикос» — «Астерас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Пансерраикос»

Клуб имеет плохие результаты в чемпионате Греции и победа над «Астерасом» стала для него первой за долгое время.

Если взять только матчи чемпионата и убрать игру в Кубке, то серия без побед составит 8 матчей. После победы над «Астерасом» «Пансерраикос» провел 4 встречи в Суперлиге, сыграл дважды вничью и дважды потерпел поражение.

Хозяева проиграли «Олимпиакосу» 0:1 и уступили «Панетоликосу» 2:3. Ничья была зафиксирована в поединке с АЕКом (2:2), а также во встрече с «Кифисией» (1:1).

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Победив «Астерас» во второй раз, «Пансерраикос» прервет безвыигрышную серию на своем домашнем стадионе.

«Астерас»

Гости также провели 4 встречи после того поражения и в отличие от оппонента, даже выиграли 2 поединка. На выезде на Крите они обыграли ОФИ 2:0.

Более серьезным результатом стала домашняя победа над «Арисом» со счетом 3:2. Клуб идет на позицию выше в таблице чемпионата. Отметим, что «Астерас» занимает 6-е место.

При этом без поражений тоже не обошлось. «Астерас» не смог устоять перед ПАОКом, в матче с которым он проиграл 1:4. За несколько месяцев это было самое крупное фиаско, которое потерпела команда.

7 января был последний на данный момент поединок. Клуб из Триполиса уступил «Янине» 1:2, тем самым прервав свою 4-матчевую победную серию.

Прогноз и ставка

Котировки на победу команд почти равные — 2.50 и 2.60 соответственно. На ничью можно поставить за 3.15.

Гости еще не сказали свое слово. Исторически сложилось, что в гостях у «Пансерраикоса» «Астерас» еще ни разу не проиграл и одержал 3 победы в 4 матчах. До выезда к клубу ПАС гости шли на хорошей серии, в рамках которой они выиграли 5 из 6 поединков.

«Астерас» уверенно чувствует себя в чужих стенах. В чемпионате он больше очков набирает именно в выездных матчах. Ставим на нулевую фору у гостей за 1.88.