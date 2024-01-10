ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто Фирмино может вернуться в АПЛ Трансферный дайджест. 2-8 января Рафаэль НадальНадаль вернулся и сразу сломался, Рыбакина разнесла Соболенко, немцы выиграли United Cup, а Рублев покорил Гонконг «Манчестер Юнайтед»«Уиган» — «Манчестер Юнайтед» 0:2. Онлайн
  • 01:15
    • «Манчестер Юнайтед» всухую обыграл «Уиган» в матче 1/32 финала Кубка Англии
    Все новости спорта

    Гости изменят свое положение

    «Пансерраикос» — «Астерас». Ставки (к. 1.88) и прогноз на Кубок Греции 10 января 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Пансерраикос» — «Астерас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игровой мяч чемпионата Греции
    10 января «Пансерраикос» примет «Астерас» из Триполи в ответном матче 1/8 финала Кубка Греции. Начало игры в 16:00 мск. Первый матч закончился победой хозяев со счетом 2:0. «Пансерраикос» — «Астерас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Пансерраикос»

    Клуб имеет плохие результаты в чемпионате Греции и победа над «Астерасом» стала для него первой за долгое время.

    Если взять только матчи чемпионата и убрать игру в Кубке, то серия без побед составит 8 матчей. После победы над «Астерасом» «Пансерраикос» провел 4 встречи в Суперлиге, сыграл дважды вничью и дважды потерпел поражение.

    Хозяева проиграли «Олимпиакосу» 0:1 и уступили «Панетоликосу» 2:3. Ничья была зафиксирована в поединке с АЕКом (2:2), а также во встрече с «Кифисией» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Победив «Астерас» во второй раз, «Пансерраикос» прервет безвыигрышную серию на своем домашнем стадионе.

    «Астерас»

    Гости также провели 4 встречи после того поражения и в отличие от оппонента, даже выиграли 2 поединка. На выезде на Крите они обыграли ОФИ 2:0.

    Более серьезным результатом стала домашняя победа над «Арисом» со счетом 3:2. Клуб идет на позицию выше в таблице чемпионата. Отметим, что «Астерас» занимает 6-е место.

  • Пришло время переговоров. Мбаппе, Модрич и еще 14 лучших свободных агентов 2024 года
  • Лучшие игроки, которые с января смогут начать переговоры о бесплатных трансферах летом этого года
  • 05/01/2024

    • При этом без поражений тоже не обошлось. «Астерас» не смог устоять перед ПАОКом, в матче с которым он проиграл 1:4. За несколько месяцев это было самое крупное фиаско, которое потерпела команда.

    7 января был последний на данный момент поединок. Клуб из Триполиса уступил «Янине» 1:2, тем самым прервав свою 4-матчевую победную серию.

    Прогноз и ставка

    Котировки на победу команд почти равные — 2.50 и 2.60 соответственно. На ничью можно поставить за 3.15.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Гости еще не сказали свое слово. Исторически сложилось, что в гостях у «Пансерраикоса» «Астерас» еще ни разу не проиграл и одержал 3 победы в 4 матчах. До выезда к клубу ПАС гости шли на хорошей серии, в рамках которой они выиграли 5 из 6 поединков.

    «Астерас» уверенно чувствует себя в чужих стенах. В чемпионате он больше очков набирает именно в выездных матчах. Ставим на нулевую фору у гостей за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Самсонова — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 02:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шарлотт — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Индиана — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вашингтон — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шаповалов — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Майами — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Крюгер — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Колорадо — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лью — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Маккейб — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пансерраикос» — «Астерас»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на футбол. Гости изменят свое положение
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры