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    Кайо Борральо огорчит Пола Крейга?

    Крейг — Борральо. Ставка (к. 3.25) и прогноз на ММА, UFC 301, 5 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Крейг — Борральо
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    Кайо Борральо
    В рамках турнира UFC 301 5 мая пройдет поединок Пола Крейга и Кайо Борральо в среднем весе. Начало — 05:15 (мск). Крейг — Борральо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Пол Крейг

    Турнирное положение: Пол Крейг бывший представитель первой десятки рейтинга в полутяжелом дивизионе. Сейчас он занимает 13-ю строчку в ростере средневесов.

    Последние бои: За 5 последних поединков в UFC у шотландского бойца 3 поражения и 2 победы. К этой встрече он подходит после досрочного поражения от Брендана Аллена в третьем раунде. Тогда Пол проиграл удушающим приемом.

    Состояние бойца: В свои 36 лет Пол Крейг уже пошел на спад. Если раньше он был одной из главных угроз в полутяжелом весе, то теперь шотландец сбитый летчик, которому тяжело конкурировать даже в среднем дивизионе. Об этом как раз и говорит его предыдущее поражение от Аллена.

    Кайо Борральо

    Турнирное положение: Борральо — очередная восходящая звезда среднего дивизиона UFC. Бразилец только недавно попал в рейтинг и сейчас занимает 14-ю строчку.

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  • 20/04/2024

    • Последние бои: В активе Кайо 5 побед кряду в UFC и ни единого поражения в промоушене с момента своего дебюта. В последнем бою он одолел единогласным решением Абусупьяна Магомедова. До этого Борральо выиграл удушающим приемом у Михала Олексейчука.

    Состояние бойца: Борральо очень яркий и нестандартный боец. Он часто использует удары ногами с разворота и бэкфисты.

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    Также не стесняется идти в борьбу против базовых грэпплеров и зачастую берет над ними верх. В общем, бразилец очень разносторонний боец.

    Статистика для ставок

    • За 5 последних поединков Крейг трижды проиграл

    • Борральо выиграл 5 предыдущих боев в UFC

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры видят фаворитом Кайо Борральо, предлагая поставить на его победу за 1.19. На успех Пола Крейга можно поставить за 4.95.

    Прогноз: Пол Крейг очень опытный борец и возможно он сумеет навязать какое-то сопротивление молодому оппоненту в партере. Но что касается стойки, то между этими бойцами целая пропасть не в пользу шотландца. Кайо будет разбивать Крейга на протяжении всех трех раундов и добудет очередную победу решением.

    Ставка: Победа Кайо Борральо по очкам за 3.25.

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    Ставка и прогноз на матч Крейг — Борральо с коэффициентом 3.25. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на бои. Кайо Борральо огорчит Пола Крейга?
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