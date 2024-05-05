Сауль Альварес
Турнирное положение: Сауль Альварес на данный момент является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Ранее мексиканец провел уже 3 защиты титула в статусе их обладателя.
Последние бои: За 5 последних поединков «Канело» одержал 4 победы и потерпел одно поражение. Единственный, кому он проиграл — это Дмитрий Бивол, но тот бой проходил в рамках полутяжелого дивизиона. В своей весовой категории мексиканец ранее никому не оставлял шансов. В последнем бою он одолел по очкам Джермелла Чарло.
Состояние бойца: «Канело» уже прошел свой пик и постепенно сходит на спад. Это и показал его поединок с Биволом. Но Альварес очень грамотно выбирает соперников и поэтому ставить против него в очередном противостоянии на его территории довольно сложно.
Хайме Мунгия
Турнирное положение: Для Хайме это будет первый поединок в карьере за титул чемпиона мира. Ранее он дрался разве что за локальные пояса и в этих боях выглядел очень прилично.
Последние бои: Мунгия набрал хороший ход в преддверии противостояния со звездным соотечественником из Мексики. Хайме выиграл 4 из пяти предыдущих поединков нокаутами. В последнем из них он одолел Джона Райдера, также бывшего соперника Альвареса, досрочно.
Состояние бойца: Хайме в отличие от Сауля только приближается к своему пику. Об этом говорит тот факт, что он ранее не проиграл ни одного поединка в карьере.
Сейчас в его активе 43 победы в 43-х боях на профессиональном ринге.
Статистика для ставок
- Хайме выиграл 4 из пяти предыдущих поединков нокаутами
- За 5 последних поединков «Канело» одержал 4 победы и потерпел одно поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров, в данном противостоянии Сауль Альварес является фаворитом. На его победу можно поставить за 1.19. На успех Мунгии дают коэффициент 5.05.
Прогноз: «Канело» не стал бы выходить на ринг, если бы не был уверен в своих силах. Это будет непростой бой для абсолютного чемпиона, но его опыт и навыки перевешивают все то, что есть у оппонента. Пожалуй, на этот раз восходящую звезду Мунгию ждет поражение, но оно будет по очкам, а не досрочным.
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Ставка: Победа Сауля Альвареса по очкам за 1.76.