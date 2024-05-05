В рамках турнира UFC 301 5 мая пройдет поединок Мишеля Перейры и Игоря Потери в среднем весе. Начало — 05:45 (мск). Перейра — Потеря: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Мишель Перейра

Турнирное положение: Мишель Перейра ранее был в топ-15 в полусреднем дивизионе, но из-за проблем с весогонкой решил подняться в дивизион выше, где ему приходится заново доказывать свое право на попадание в рейтинг.

Последние бои: Бразильский боец идет на серии из семи выигранных поединков кряду в UFC. В последнем из них он уже в первом раунде одолел удушающим приемом Михала Олексейчука.

Состояние бойца: Мишель пребывает в отличной форме. Этот боец обладает очень нестандартной техникой кикбоксинга. Он умело разбивает оппонентов ногами на дальней дистанции, а также знает как сокращать дистанцию совершенно в любой ситуации. Вдобавок, Перейра еще и опасен на земле.

Игорь Потеря

Турнирное положение: Игорь Потеря начинал свой путь в промоушене в полутяжелом дивизионе, но в связи с чередой неудач решил спуститься в категорию ниже. О попадании в топ-15 тут речи не идет. Скорее, цель украинца сохранить прописку в промоушене.

Последние бои: Игорь провел в UFC 5 поединков. В его активе 3 поражения и 2 победы — довольно посредственная статистика. В последнем поединке украинец решением одолел польского бойца Роберта Брычека.

Состояние бойца: У экспертов до сих пор есть вопрос: является ли Потеря бойцом уровня UFC? Украинцу трудно работать под прессингом, он не держит удар и сам не умеет бить тяжело.

Конкурировать может разве что с другими бойцами, борющимися за сохранение прописки в UFC.

Статистика для ставок

У Потери 3 поражения за 5 последних боев UFC

Перейра выиграл 7 предыдущих поединков кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данной встрече букмекеры отдают свое предпочтение Мишелю Перейре, предлагая поставить на его победу за 1.18. На успех Потери можно поставить за 5.15.

Прогноз: Хорошая статистика и физическая форма на данный момент, невероятная ударная техника, преимущество в силе и мощи однозначно на стороне Перейры. Вдобавок, Мишель 2 предыдущих боя в UFC выиграл еще до конца первого раунда. Можно предположить, что Потеря ранее проигравший досрочно в лиге 2 боя, в очередной раз уступит и причем довольно быстро.

Ставка: Тотал меньше 1,5 за 2.24.