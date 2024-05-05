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    Мишель Перейра одержит яркую победу над Потерей?

    Перейра — Потеря. Ставка (к. 2.24) и прогноз на ММА, UFC 301, 5 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Перейра — Потеря
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    Мишель Перейра
    В рамках турнира UFC 301 5 мая пройдет поединок Мишеля Перейры и Игоря Потери в среднем весе. Начало — 05:45 (мск). Перейра — Потеря: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Мишель Перейра

    Турнирное положение: Мишель Перейра ранее был в топ-15 в полусреднем дивизионе, но из-за проблем с весогонкой решил подняться в дивизион выше, где ему приходится заново доказывать свое право на попадание в рейтинг.

    Последние бои: Бразильский боец идет на серии из семи выигранных поединков кряду в UFC. В последнем из них он уже в первом раунде одолел удушающим приемом Михала Олексейчука.

    Состояние бойца: Мишель пребывает в отличной форме. Этот боец обладает очень нестандартной техникой кикбоксинга. Он умело разбивает оппонентов ногами на дальней дистанции, а также знает как сокращать дистанцию совершенно в любой ситуации. Вдобавок, Перейра еще и опасен на земле.

    Игорь Потеря

    Турнирное положение: Игорь Потеря начинал свой путь в промоушене в полутяжелом дивизионе, но в связи с чередой неудач решил спуститься в категорию ниже. О попадании в топ-15 тут речи не идет. Скорее, цель украинца сохранить прописку в промоушене.

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    • Последние бои: Игорь провел в UFC 5 поединков. В его активе 3 поражения и 2 победы — довольно посредственная статистика. В последнем поединке украинец решением одолел польского бойца Роберта Брычека.

    Состояние бойца: У экспертов до сих пор есть вопрос: является ли Потеря бойцом уровня UFC? Украинцу трудно работать под прессингом, он не держит удар и сам не умеет бить тяжело.

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    Конкурировать может разве что с другими бойцами, борющимися за сохранение прописки в UFC.

    Статистика для ставок

    • У Потери 3 поражения за 5 последних боев UFC

    • Перейра выиграл 7 предыдущих поединков кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данной встрече букмекеры отдают свое предпочтение Мишелю Перейре, предлагая поставить на его победу за 1.18. На успех Потери можно поставить за 5.15.

    Прогноз: Хорошая статистика и физическая форма на данный момент, невероятная ударная техника, преимущество в силе и мощи однозначно на стороне Перейры. Вдобавок, Мишель 2 предыдущих боя в UFC выиграл еще до конца первого раунда. Можно предположить, что Потеря ранее проигравший досрочно в лиге 2 боя, в очередной раз уступит и причем довольно быстро.

    Ставка: Тотал меньше 1,5 за 2.24.

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    Ставка и прогноз на матч Перейра — Потеря с коэффициентом 2.24. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на бои. Мишель Перейра одержит яркую победу над Потерей?
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