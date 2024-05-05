В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 5 мая пройдет титульный поединок Марио Барриоса и Фабиана Майданы в полусреднем весе. Начало — 05:00 (мск). Барриос — Майдана: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Марио Барриос

Турнирное положение: Марио Барриос является обладателем временного титула по версии WBC в рамках полусреднего дивизиона. Также он ранее был претендентом на титул регулярного чемпиона WBA в легкой весовой категории.

Последние бои: За 5 последних поединков в активе Барриоса 3 победы и 2 поражения. В предыдущей встрече он одолел единогласным решением судей Йордениса Угаса и завоевал временный титул.

Состояние бойца: Несмотря на то, что за последнее время у обладателя временного титула есть 2 поражения, его не следует списывать со счетов. А все потому, что уровень оппозиции у Барриоса был невероятно высокий. Этот бесценный опыт явно на его стороне.

Фабиан Майдана

Турнирное положение: Это будет первый титульный поединок в карьере для Фабиана. Ранее он был только чемпионом Аргентины, но до таких масштабных боев не добирался.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков Майдана потерпел одно поражение и одержал 4 победы. Однако успехов в противостояниях с главными монстрами дивизиона в его активе еще не было. Ранее он бил типичных середняков, как Карлос Кордоба, которого Фабиан одолел в последнем бою по очкам.

Состояние бойца: Фабиан не выглядит бойцом, способным победить кого-либо из первой десятки рейтинга в полусреднем весе.

Плюс ко всему, он практически не дрался в 12-раундовых боях. Это тоже может сказаться на результате грядущего противостояния.

Статистика для ставок

За 5 предыдущих поединков Майдана потерпел одно поражение и одержал 4 победы

За 5 последних поединков в активе Барриоса 3 победы и 2 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают Марио Барриоса большим фаворитом. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.10. На победу Майданы предлагают сделать ставку за 7.75.

Прогноз: В этом бою сойдутся 2 боксера совершенно разного уровня. Майдана — типичный середняк, которому еще далеко до битв с главными топами дивизиона. А вот Барриос это боксер чемпионского уровня, дравшийся со многими звездами. Против такого оппонента Фабиан вряд ли продержится до начала чемпионских раундов.

Ставка: Тотал меньше 10,5 за 1.95.