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    Майдана не доживет до чемпионских раундов в бою с Барриосом?

    Барриос — Майдана. Ставка (к. 1.95) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лас-Вегасе, 5 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Барриос — Майдана
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    Марио Барриос (слева)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 5 мая пройдет титульный поединок Марио Барриоса и Фабиана Майданы в полусреднем весе. Начало — 05:00 (мск). Барриос — Майдана: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Марио Барриос

    Турнирное положение: Марио Барриос является обладателем временного титула по версии WBC в рамках полусреднего дивизиона. Также он ранее был претендентом на титул регулярного чемпиона WBA в легкой весовой категории.

    Последние бои: За 5 последних поединков в активе Барриоса 3 победы и 2 поражения. В предыдущей встрече он одолел единогласным решением судей Йордениса Угаса и завоевал временный титул.

    Состояние бойца: Несмотря на то, что за последнее время у обладателя временного титула есть 2 поражения, его не следует списывать со счетов. А все потому, что уровень оппозиции у Барриоса был невероятно высокий. Этот бесценный опыт явно на его стороне.

    Фабиан Майдана

    Турнирное положение: Это будет первый титульный поединок в карьере для Фабиана. Ранее он был только чемпионом Аргентины, но до таких масштабных боев не добирался.

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    • Последние бои: За 5 предыдущих поединков Майдана потерпел одно поражение и одержал 4 победы. Однако успехов в противостояниях с главными монстрами дивизиона в его активе еще не было. Ранее он бил типичных середняков, как Карлос Кордоба, которого Фабиан одолел в последнем бою по очкам.

    Состояние бойца: Фабиан не выглядит бойцом, способным победить кого-либо из первой десятки рейтинга в полусреднем весе.

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    Плюс ко всему, он практически не дрался в 12-раундовых боях. Это тоже может сказаться на результате грядущего противостояния.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих поединков Майдана потерпел одно поражение и одержал 4 победы

    • За 5 последних поединков в активе Барриоса 3 победы и 2 поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают Марио Барриоса большим фаворитом. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.10. На победу Майданы предлагают сделать ставку за 7.75.

    Прогноз: В этом бою сойдутся 2 боксера совершенно разного уровня. Майдана — типичный середняк, которому еще далеко до битв с главными топами дивизиона. А вот Барриос это боксер чемпионского уровня, дравшийся со многими звездами. Против такого оппонента Фабиан вряд ли продержится до начала чемпионских раундов.

    Ставка: Тотал меньше 10,5 за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч Барриос — Майдана с коэффициентом 1.95. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на бои. Майдана не доживет до чемпионских раундов в бою с Барриосом?
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