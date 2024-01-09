«Фиорентина»
Команда дошла до четвертьфинала Кубка Италии, где встретится против мощной «Болоньи». Матч может получится жарким, ведь «Фиорентина» со своим соперником проводят довольно неплохой сезон.
Команда уже выступала в Кубке Италии. В рамках 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» с горем пополам обыграл «Парму» в серии пенальти. Сначала команда отыгралась с 0:2, а потом разгромила соперника по одиннадцатиметровым (4:1).
Коэффициенты матча Фиорентина — Болонья
За последние 9 матчей во всех турнирах «Фиорентина» проиграла только «Сассуоло» (0:1), выиграла 6 матчей и дважды сыграла вничью. Интересно, что в последних 4-х встречах Серии А «Фиорентина» пропустила только один гол.
Несмотря на это, команда не лучшим образом выступает на своем поле. В Серии А «Фиорентина» набрала 19 очков из 27-и возможных дома, занимая 7-е место в лиге по этому показателю. Тем не менее, у команды есть все шансы пошуметь в Кубке Италии.
«Болонья»
Команда довольно уверенно себя чувствует в нынешнем сезоне. «Болонья» реально может противостоять «Фиорентине» в четвертьфинале Кубка Италии, а сможет ли победить?
За последние 8 матчей «Болонья» проиграла только «Удинезе» (0:3), 5 раз победила и дважды сыграла вничью. В последнем туре Серии А команда сыграла вничью с «Дженоа» со счетом 1:1.
Нельзя не отметить, что в 1/8 финала «Болонья» одолела «Интер» в дополнительном времени (2:1), перевернув игру и забив свои голы на 112-й и 116-й минутах встречи.
«Болонья» и «Фиорентина» встречались последний раз в ноябре 2023-го года. В том матче «фиолетовые» обыграли своего соперника со счетом 2:1 на своем поле, а сейчас «Болонья» будет играть при родных трибунах.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Фиорентина», коэффициент на победу которого равен 2.12. Успех «Болоньи» оценивается в 3.65, ничья — в 3.25.
«Фиорентина» и «Болонья» очень хороши в последнее время. Можно предположить, что хозяева все-таки дожмут соперника и выйдут в полуфинал Кубка Италии, но не в рамках основного времени матча.
Поэтому наши прогноз и ставка — ничья в основное время матча за 3.25.
Еще один вариант ставки — Обе забьют за 2.00.