9 января в рамках 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» сыграет против «Болонья». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Фиорентина» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фиорентина»

Команда дошла до четвертьфинала Кубка Италии, где встретится против мощной «Болоньи». Матч может получится жарким, ведь «Фиорентина» со своим соперником проводят довольно неплохой сезон.

Команда уже выступала в Кубке Италии. В рамках 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» с горем пополам обыграл «Парму» в серии пенальти. Сначала команда отыгралась с 0:2, а потом разгромила соперника по одиннадцатиметровым (4:1).

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За последние 9 матчей во всех турнирах «Фиорентина» проиграла только «Сассуоло» (0:1), выиграла 6 матчей и дважды сыграла вничью. Интересно, что в последних 4-х встречах Серии А «Фиорентина» пропустила только один гол.

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Несмотря на это, команда не лучшим образом выступает на своем поле. В Серии А «Фиорентина» набрала 19 очков из 27-и возможных дома, занимая 7-е место в лиге по этому показателю. Тем не менее, у команды есть все шансы пошуметь в Кубке Италии.

«Болонья»

Команда довольно уверенно себя чувствует в нынешнем сезоне. «Болонья» реально может противостоять «Фиорентине» в четвертьфинале Кубка Италии, а сможет ли победить?

За последние 8 матчей «Болонья» проиграла только «Удинезе» (0:3), 5 раз победила и дважды сыграла вничью. В последнем туре Серии А команда сыграла вничью с «Дженоа» со счетом 1:1.

Нельзя не отметить, что в 1/8 финала «Болонья» одолела «Интер» в дополнительном времени (2:1), перевернув игру и забив свои голы на 112-й и 116-й минутах встречи.

«Болонья» и «Фиорентина» встречались последний раз в ноябре 2023-го года. В том матче «фиолетовые» обыграли своего соперника со счетом 2:1 на своем поле, а сейчас «Болонья» будет играть при родных трибунах.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Фиорентина», коэффициент на победу которого равен 2.12. Успех «Болоньи» оценивается в 3.65, ничья — в 3.25.

«Фиорентина» и «Болонья» очень хороши в последнее время. Можно предположить, что хозяева все-таки дожмут соперника и выйдут в полуфинал Кубка Италии, но не в рамках основного времени матча.

Поэтому наши прогноз и ставка — ничья в основное время матча за 3.25.

Еще один вариант ставки — Обе забьют за 2.00.