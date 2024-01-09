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    Сможет ли «Фиорентина» пройти в полуфинал Кубка Италии?

    «Фиорентина» — «Болонья». Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 9 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Болонья»
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    «Фиорентина»
    9 января в рамках 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» сыграет против «Болонья». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Фиорентина» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Кубок 09 Января 2024 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 23:00 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Фиорентина»

    Команда дошла до четвертьфинала Кубка Италии, где встретится против мощной «Болоньи». Матч может получится жарким, ведь «Фиорентина» со своим соперником проводят довольно неплохой сезон.

    Команда уже выступала в Кубке Италии. В рамках 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» с горем пополам обыграл «Парму» в серии пенальти. Сначала команда отыгралась с 0:2, а потом разгромила соперника по одиннадцатиметровым (4:1).

    Коэффициенты матча Фиорентина — Болонья

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    За последние 9 матчей во всех турнирах «Фиорентина» проиграла только «Сассуоло» (0:1), выиграла 6 матчей и дважды сыграла вничью. Интересно, что в последних 4-х встречах Серии А «Фиорентина» пропустила только один гол.

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    Несмотря на это, команда не лучшим образом выступает на своем поле. В Серии А «Фиорентина» набрала 19 очков из 27-и возможных дома, занимая 7-е место в лиге по этому показателю. Тем не менее, у команды есть все шансы пошуметь в Кубке Италии.

    «Болонья»

    Команда довольно уверенно себя чувствует в нынешнем сезоне. «Болонья» реально может противостоять «Фиорентине» в четвертьфинале Кубка Италии, а сможет ли победить?

    За последние 8 матчей «Болонья» проиграла только «Удинезе» (0:3), 5 раз победила и дважды сыграла вничью. В последнем туре Серии А команда сыграла вничью с «Дженоа» со счетом 1:1.

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    • Нельзя не отметить, что в 1/8 финала «Болонья» одолела «Интер» в дополнительном времени (2:1), перевернув игру и забив свои голы на 112-й и 116-й минутах встречи.

    «Болонья» и «Фиорентина» встречались последний раз в ноябре 2023-го года. В том матче «фиолетовые» обыграли своего соперника со счетом 2:1 на своем поле, а сейчас «Болонья» будет играть при родных трибунах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Фиорентина», коэффициент на победу которого равен 2.12. Успех «Болоньи» оценивается в 3.65, ничья — в 3.25.

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    «Фиорентина» и «Болонья» очень хороши в последнее время. Можно предположить, что хозяева все-таки дожмут соперника и выйдут в полуфинал Кубка Италии, но не в рамках основного времени матча.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ничья в основное время матча за 3.25.

    Еще один вариант ставки — Обе забьют за 2.00.

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    «Фиорентина» — «Болонья»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Фиорентина» пройти в полуфинал Кубка Италии?
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