6 января 2024 года в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграют «Сассуоло» и «Фиорентина». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Сассуоло» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сассуоло»

«Сассуоло» провалил декабрьские матчи. Команда ни разу не победила в пяти встречах. Тренерскому штабу никак не удается преодолеть кризис.

Первый официальный матч в 2024 году также оказался неудачным. «Сассуоло» играл в Бергамо с «Аталантой». Гости уступили со счетом 1:3.

Коэффициенты матча Сассуоло — Фиорентина 1X2Новым игрокам 3.353.552.20Бонус$9500

На данный момент безвыигрышная серия «Сассуоло» составляет шесть матчей. Последний раз команда побеждала 26 ноября. Тогда «Сассуоло» в гостях одолел «Эмполи» со счетом 4:3.

Все прогнозы на Серию А

«Сассуоло» не выигрывал дома с 23 сентября. На данный момент клуб идет на 16-м месте в таблице Серии А, набрав 16 очков в 18 играх.

«Фиорентина»

«Фиорентина» по итогам 18 туров располагается на 4-й строчке. У клуба хорошие шансы завоевать путевку в Лигу чемпионов.

«Фиалки» ударно закончили 2023-й год. У команды трехматчевая выигрышная серия. До этого удалось обыграть «Верону», «Монцу» и «Торино». При этом «Фиорентина» не пропустила ни одного гола за 270 минут.

Последний раз «Фиорентина» проигрывала еще 25 ноября. Тогда клуб на выезде уступил «Милану» со счетом 0:1.

В предстоящей игре гости считаются фаворитами. Однако завоевать три очка будет непросто. «Сассуоло» серьезно настроен прервать затянувшуюся серию неудач.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фиорентины» можно поставить за 2.18. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.26. Ничья оценена — в 3.51.

Можно сделать ставку на победу «Фиорентины» с коэффициентом 2.18.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито больше двух голов за 1.74.