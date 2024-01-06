ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йозуа КиммихКиммих и и еще пять игроков, на которых «Манчестер Сити» следует нацелиться в январе «Арсенал» — «Ливерпуль»Что смотреть в январе: «Арсенал» — «Ливерпуль», Суперкубок Испании и проверка на прочность для «Лейпцига» Пьеро ИнкапьеИнкапье и еще пять игроков, которых «Ливерпулю» не помешало бы подписать в январе
  • 10:54
    • Мирра Андреева уступила в четвертьфинале турнира в Брисбене
  • 10:25
    • «Краснодар» объявил о переходе колумбийца Кастаньо
  • 09:10
    • НХЛ. «Питтсбург» победил в гостях «Бостон», «Рейнджерс» выиграл у «Чикаго», «Коламбус» был сильнее «Филадельфии»
  • 08:37
    • Рыбакина победила россиянку Потапову и вышла в полуфинал турнира в Брисбене
  • 08:18
    • Сафиуллин пробился в полуфинал турнира в Брисбене
  • 10:09
    • Котов не смог пробиться в полуфинал турнира в Гонконге
  • 09:41
    • «Сан-Антонио» проиграл дома «Милуоки», «Голден Стэйт» уступил «Денверу»
    Все новости спорта

    «Фиорентина» завоюет три очка в гостях

    «Сассуоло» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 6 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Сассуоло Прогнозы на Фиорентину Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Фиорентина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сассуоло»
    6 января 2024 года в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграют «Сассуоло» и «Фиорентина». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Сассуоло» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2024 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 22:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
    •

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» провалил декабрьские матчи. Команда ни разу не победила в пяти встречах. Тренерскому штабу никак не удается преодолеть кризис.

    Первый официальный матч в 2024 году также оказался неудачным. «Сассуоло» играл в Бергамо с «Аталантой». Гости уступили со счетом 1:3.

    Коэффициенты матча Сассуоло — Фиорентина

    1X2Новым игрокам
  • 3.353.552.20Бонус$9500
    •

    На данный момент безвыигрышная серия «Сассуоло» составляет шесть матчей. Последний раз команда побеждала 26 ноября. Тогда «Сассуоло» в гостях одолел «Эмполи» со счетом 4:3.

    Все прогнозы на Серию А

    «Сассуоло» не выигрывал дома с 23 сентября. На данный момент клуб идет на 16-м месте в таблице Серии А, набрав 16 очков в 18 играх.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» по итогам 18 туров располагается на 4-й строчке. У клуба хорошие шансы завоевать путевку в Лигу чемпионов.

    «Фиалки» ударно закончили 2023-й год. У команды трехматчевая выигрышная серия. До этого удалось обыграть «Верону», «Монцу» и «Торино». При этом «Фиорентина» не пропустила ни одного гола за 270 минут.

  • Каземиро и еще пять игроков, которые пригодятся «ПСЖ» этой зимой
  • Команде Луиса Энрике не помешает укрепить состав в зимнее трансферное окно
  • 31/12/2023

    • Последний раз «Фиорентина» проигрывала еще 25 ноября. Тогда клуб на выезде уступил «Милану» со счетом 0:1.

    В предстоящей игре гости считаются фаворитами. Однако завоевать три очка будет непросто. «Сассуоло» серьезно настроен прервать затянувшуюся серию неудач.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фиорентины» можно поставить за 2.18. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.26. Ничья оценена — в 3.51.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Можно сделать ставку на победу «Фиорентины» с коэффициентом 2.18.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито больше двух голов за 1.74.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Надаль — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Рублев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Катар — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Индонезия — Ливия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Газиантеп — Пендикспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сочи — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Саргемин — Валансьен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сассуоло» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» завоюет три очка в гостях
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры