«Сассуоло»
«Сассуоло» провалил декабрьские матчи. Команда ни разу не победила в пяти встречах. Тренерскому штабу никак не удается преодолеть кризис.
Первый официальный матч в 2024 году также оказался неудачным. «Сассуоло» играл в Бергамо с «Аталантой». Гости уступили со счетом 1:3.
Коэффициенты матча Сассуоло — Фиорентина
На данный момент безвыигрышная серия «Сассуоло» составляет шесть матчей. Последний раз команда побеждала 26 ноября. Тогда «Сассуоло» в гостях одолел «Эмполи» со счетом 4:3.
«Сассуоло» не выигрывал дома с 23 сентября. На данный момент клуб идет на 16-м месте в таблице Серии А, набрав 16 очков в 18 играх.
«Фиорентина»
«Фиорентина» по итогам 18 туров располагается на 4-й строчке. У клуба хорошие шансы завоевать путевку в Лигу чемпионов.
«Фиалки» ударно закончили 2023-й год. У команды трехматчевая выигрышная серия. До этого удалось обыграть «Верону», «Монцу» и «Торино». При этом «Фиорентина» не пропустила ни одного гола за 270 минут.
Последний раз «Фиорентина» проигрывала еще 25 ноября. Тогда клуб на выезде уступил «Милану» со счетом 0:1.
В предстоящей игре гости считаются фаворитами. Однако завоевать три очка будет непросто. «Сассуоло» серьезно настроен прервать затянувшуюся серию неудач.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фиорентины» можно поставить за 2.18. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.26. Ничья оценена — в 3.51.
Можно сделать ставку на победу «Фиорентины» с коэффициентом 2.18.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито больше двух голов за 1.74.