«Удинезе» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 17:00 мск. «Удинезе» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Удинезе»

Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже собственных амбиций. «Удинезе» находится на 17 месте турнирной таблицы.

С реализацией у фриуланцев откровенно не складывается. Игроки команды в 17 матчах отличились всего 15 раз.

Коэффициенты матча Удинезе — Болонья 1X2Новым игрокам 3.603.152.25Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Удинезе» снова не сумел победить. Фриуланцы расписали мировую с «Торино» (1:1).

Все прогнозы на Серию А

Матчи с «Болоньей» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграно два при трех ничьих.

И уж наверняка удинцы будут активно атаковать. Гандикап от опасной зоны минимальный, да и вообще, в активе у команды всего одна победа в чемпионате.

«Болонья»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма симпатично. «Болонья» пребывает на 4 месте, претендуя на звание одной из приятных сенсаций чемпионата.

Да и проигрывает команда крайне редко. В 17 поединках в пассиве у «Болоньи» всего лишь два поражения.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Болонья» в родных стенах с минимальным счетом переиграла «Аталанту».

А вот до того команда вышла в 1/4 финала Кубка Италии. В овертайме ей удалось выбить из турнира сильный «Интер» (2:1).

Наверняка «Болонья» намерена продолжать удивлять. Да и талантливый форвард Джошуа Зиркзее выдает великолепный сезон.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Болоньи» предлагают — 2.25.

На викторию «Удинезе» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.10.

Удинцы побеждают по большим праздникам, однако на родной арене должны дать бой «Болонье» .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.35.