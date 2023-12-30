ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнКейн, Беллингем и еще 13 лучших трансферов европейского сезона 2023/24 Новак ДжоковичДжокович, Холанн, Йокич и еще 7 главных героев года. Рейтинг, в котором не нашлось места Лионелю Месси Майкл ПейджUFC подписал сильнейшего ударника Bellator. Что ждет Пейджа в лучшей лиге ММА?
  • 01:12
    • «Арсенал» уступил «Вест Хэму»
  • 00:37
    • «Брайтон» уверенно победил «Тоттенхэм»
  • 23:09
    • Беллингем второй год подряд стал лучшим молодым футболистом по версии IFFHS
  • 23:00
    • Французы Клод и Симон снова выиграли Рождественскую гонку
  • 21:51
    • «Салават Юлаев» оказался сильнее «Сочи»
  • 21:31
    • «Металлург» разобрался с «Ак Барсом»
    Все новости спорта

    В Удине будет паритет

    «Удинезе» — «Болонья». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Серия А, 30 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Удинезе Прогнозы на Болонью Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Болонья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Удинезе»
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 17:00 мск. «Удинезе» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 30 Декабря 2023 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 17:00 Болонья Болонья
  • Болонья
    •

    «Удинезе»

    Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже собственных амбиций. «Удинезе» находится на 17 месте турнирной таблицы.

    С реализацией у фриуланцев откровенно не складывается. Игроки команды в 17 матчах отличились всего 15 раз.

    Коэффициенты матча Удинезе — Болонья

    1X2Новым игрокам
  • 3.603.152.25Бонус$9500
    •

    В своем предыдущем поединке «Удинезе» снова не сумел победить. Фриуланцы расписали мировую с «Торино» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «Болоньей» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграно два при трех ничьих.

    И уж наверняка удинцы будут активно атаковать. Гандикап от опасной зоны минимальный, да и вообще, в активе у команды всего одна победа в чемпионате.

    «Болонья»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма симпатично. «Болонья» пребывает на 4 месте, претендуя на звание одной из приятных сенсаций чемпионата.

    Да и проигрывает команда крайне редко. В 17 поединках в пассиве у «Болоньи» всего лишь два поражения.

  • Изменить подход к трансферам и верить в Тен Хага. Пять задач для нового руководства «МЮ»
  • Пять способов, которыми сэр Джим Рэтклифф может помочь вернуть «Манчестер Юнайтед» в нужное русло
  • 27/12/2023

    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Болонья» в родных стенах с минимальным счетом переиграла «Аталанту».

    А вот до того команда вышла в 1/4 финала Кубка Италии. В овертайме ей удалось выбить из турнира сильный «Интер» (2:1).

    Наверняка «Болонья» намерена продолжать удивлять. Да и талантливый форвард Джошуа Зиркзее выдает великолепный сезон.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Болоньи» предлагают — 2.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Удинезе» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.10.

    Удинцы побеждают по большим праздникам, однако на родной арене должны дать бой «Болонье».

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Бостон — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чикаго — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Денвер — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Портленд — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ванкувер — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сидней — Веллингтон Феникс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Китай — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Раед — Абха
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Аль-Фейха — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Удинезе» — «Болонья»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на футбол. В Удине будет паритет
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры