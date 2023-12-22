«Барселона»
Каталонцы проводят крайне непростой сезон. Команда Хави вроде и сражается за чемпионский титул в Примере, но выходит не все.
Нынешнее 4 место в чемпионате явно контрастирует с целями «Барсы». Причем Роберт Левандовский пока отличился лишь 8 забитыми мячами.
Коэффициенты матча Барселона — Альмерия
В минувшем туре чемпионата «Барселона» снова не сумела победить. Команда разжилась лишь ничьей во встрече с «Валенсией» (1:1).
В этой встрече Хави явно даст шанс проявить себя молодежи. Впрочем, даже при такой диспозиции каталонцы будут фаворитами.
Нет сомнений, что «Барса» будет активно атаковать. Да и обе очных встречи с «Америкой» команда выиграла — 4:0 и 2:0.
«Америка» Мехико
Эта команда в нынешнем сезоне блистала. «Америка» Мехико выиграла Апертуру, добыв викторию в финале плей-офф.
В овертайме клуб из Мехико переиграл «Тигрес» (3:0). Да и вообще, команда способна прибавлять во всех компонентах.
Победа в Апертуре явно прибавит команде положительных эмоций. «Америка» Мехико способна дать бой каталонцам.
Состав у мексиканцев по именам не столь грозный. Между тем, команда в 17 матчах регулярного чемпионата проиграла лишь однажды.
Наверняка «Америка» Мехико постарается преуспеть в атаке. Мексиканцы не испытывают страха перед столь авторитетным соперником.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают — 1.22.
На викторию «Америки» Мехико дают — 11.00, ничья оценена — в 6.50.
Каталонцы явно выглядят сильнее, к тому же
Наш прогноз — Фора «Барселоны» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 3.10.