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    Смогут ли каталонцы разгромить «Америку»?

    «Барселона» — «Америка» Мехико. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 22 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Америка» Мехико
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    «Барселона» сыграет на своем поле с «Америкой» Мехико в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 05:00 мск. «Барселона» — «Америка» Мехико: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Декабря 2023 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 21:00 Альмерия Альмерия
  • Альмерия
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    «Барселона»

    Каталонцы проводят крайне непростой сезон. Команда Хави вроде и сражается за чемпионский титул в Примере, но выходит не все.

    Нынешнее 4 место в чемпионате явно контрастирует с целями «Барсы». Причем Роберт Левандовский пока отличился лишь 8 забитыми мячами.

    Коэффициенты матча Барселона — Альмерия

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    В минувшем туре чемпионата «Барселона» снова не сумела победить. Команда разжилась лишь ничьей во встрече с «Валенсией» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    В этой встрече Хави явно даст шанс проявить себя молодежи. Впрочем, даже при такой диспозиции каталонцы будут фаворитами.

    Нет сомнений, что «Барса» будет активно атаковать. Да и обе очных встречи с «Америкой» команда выиграла — 4:0 и 2:0.

    «Америка» Мехико

    Эта команда в нынешнем сезоне блистала. «Америка» Мехико выиграла Апертуру, добыв викторию в финале плей-офф.

    В овертайме клуб из Мехико переиграл «Тигрес» (3:0). Да и вообще, команда способна прибавлять во всех компонентах.

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    • Победа в Апертуре явно прибавит команде положительных эмоций. «Америка» Мехико способна дать бой каталонцам.

    Состав у мексиканцев по именам не столь грозный. Между тем, команда в 17 матчах регулярного чемпионата проиграла лишь однажды.

    Наверняка «Америка» Мехико постарается преуспеть в атаке. Мексиканцы не испытывают страха перед столь авторитетным соперником.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают — 1.22.

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    На викторию «Америки» Мехико дают — 11.00, ничья оценена — в 6.50.

    Каталонцы явно выглядят сильнее, к тому же имеют квалифицированный подбор атакующих исполнителей.

    Наш прогноз — Фора «Барселоны» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 3.10.

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    «Барселона» — «Америка» Мехико: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли каталонцы разгромить «Америку»?
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