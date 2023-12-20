«Страсбург» на своем поле сыграет против «Лилля» в 17-м туре французской Лиги 1. Поединок пройдет 20 декабря и начнется в 23:00 по мск. «Страсбург» — «Лилль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Страсбург»

В турнирной таблице французской Лиги 1 «Страсбург» после 16 проведенных туров расположился на девятой позиции, набрав 20 баллов. Он находится на расстоянии семи очков и от еврокубковой зоны, и от зоны вылета.

В отрезке последних семи встреч чемпионата «гонщики» проиграли только один раз. Также в этот период они расписали четыре мировые и дважды выиграли.

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Обе виктории пришлись на два минувших тура, когда были повержены с одинаковым счетом по 2:1 на своем поле «Гавр» и на выезде «Лорьян». Перед этим коллектив поделил очки в гостях с «Брестом» 1:1.

Календарь и таблица Лиги 1

На своей территории «Страсбург» в текущем первенстве выиграл три поединка из восьми проведенных, столько же раз он еще сыграл вничью и дважды уступал.

«Лилль»

«Лилль» по итогам 16 сыгранных туров находится на четвертой позиции в турнирной таблице французского чемпионата, имея 28 очков. От третьей строку клуб отделяет всего два пункта.

Последний раз «доги» уходили с поля поверженными еще в конце сентября. После того они выдали 15-матчевую серию без фиаско с учетом всех турниров, победив в этом отрезке восемь раз.

Все прогнозы на футбол

В минувшем туре первенства страны коллектив поделил очки на своем поле с лидирующим «ПСЖ» 1:1, а несколькими днями ранее одолел дома фарерский «КИ Клаксивик» 3:0 в Лиге конференций и пробился в плей-офф турнира.

Вдали от родных стен в текущем розыгрыше Лиги 1 «Лилль» пять из восьми проведенных встреч свел вничью, добился двух викторий и раз уступил.

«Лилль» не проигрывает «Страсбургу» вот уже как десять игр кряду. В этот период «доги» добились семи викторий и трижды сыграли вничью.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.09.

На викторию «Страсбурга» дают — 3.83, ничья оценена — в 3.64.

Так как в последнее время эти коллективы исправно забивают, то в их очном противостоянии прогнозируем обмен голами.

А что касаемо исхода, то здесь ставим на викторию «Лилля», который очень удачно играет против «Страсбурга».