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    «Страсбург» — «Лилль». Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол 20 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Лилль»
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    «Лилль»
    «Страсбург» на своем поле сыграет против «Лилля» в 17-м туре французской Лиги 1. Поединок пройдет 20 декабря и начнется в 23:00 по мск. «Страсбург» — «Лилль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Декабря 2023 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 23:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Страсбург»

    В турнирной таблице французской Лиги 1 «Страсбург» после 16 проведенных туров расположился на девятой позиции, набрав 20 баллов. Он находится на расстоянии семи очков и от еврокубковой зоны, и от зоны вылета.

    В отрезке последних семи встреч чемпионата «гонщики» проиграли только один раз. Также в этот период они расписали четыре мировые и дважды выиграли.

    Коэффициенты матча Страсбург — Лилль

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    Обе виктории пришлись на два минувших тура, когда были повержены с одинаковым счетом по 2:1 на своем поле «Гавр» и на выезде «Лорьян». Перед этим коллектив поделил очки в гостях с «Брестом» 1:1.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своей территории «Страсбург» в текущем первенстве выиграл три поединка из восьми проведенных, столько же раз он еще сыграл вничью и дважды уступал.

    «Лилль»

    «Лилль» по итогам 16 сыгранных туров находится на четвертой позиции в турнирной таблице французского чемпионата, имея 28 очков. От третьей строку клуб отделяет всего два пункта.

    Последний раз «доги» уходили с поля поверженными еще в конце сентября. После того они выдали 15-матчевую серию без фиаско с учетом всех турниров, победив в этом отрезке восемь раз.

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    В минувшем туре первенства страны коллектив поделил очки на своем поле с лидирующим «ПСЖ» 1:1, а несколькими днями ранее одолел дома фарерский «КИ Клаксивик» 3:0 в Лиге конференций и пробился в плей-офф турнира.

    Вдали от родных стен в текущем розыгрыше Лиги 1 «Лилль» пять из восьми проведенных встреч свел вничью, добился двух викторий и раз уступил.

    «Лилль» не проигрывает «Страсбургу» вот уже как десять игр кряду. В этот период «доги» добились семи викторий и трижды сыграли вничью.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.09.

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    На викторию «Страсбурга» дают — 3.83, ничья оценена — в 3.64.

    Так как в последнее время эти коллективы исправно забивают, то в их очном противостоянии прогнозируем обмен голами.

    А что касаемо исхода, то здесь ставим на викторию «Лилля», который очень удачно играет против «Страсбурга».

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    «Страсбург» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. Оппоненты огорчат друг друга
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