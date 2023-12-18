«Спортинг» Лиссабон — «Порту». Матч пройдет в рамках 14-го тура чемпионата Португалии 18 декабря, начало — 23:15 (мск) «Спортинг» Лиссабон — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Спортинг» Лиссабон

После 13-ти подопечные Рубена Аморима лидируют вместе в «Порту» в турнирной таблице чемпионата Португалии с 31 очком. В последнем туре «Спортинг» неожиданно уступил середняку «Виктории» со счетом 2:3.

Команда первой открыла счет в конце первого тайма усилиями главного таланта Гонсало Инасио, но после перерыва пропустила дважды, смогла отыграться (забил Нуну Сантуш), но все равно пропустила решающий третий гол в конце встречи.

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В Лиге Европы «Спортинг» сыграл довольно уверенно и обеспечил себе выход в плей-офф. В последнем матче был обыгран дома австрийский «Штурм» (3:0). Дубль сделал защитник Гонсало Инасио, еще один мяч на счету Виктора Гекереша.

Все прогнозы на футбол

Главной фигурой «Спортинга» по-прежнему является тренер Рубен Аморим, который при скромных вложениях и постоянной продаже ведущих футболистов постоянно умудряется лепить боеспособный коллектив. Он всегда находится в числе лидеров португальского футбола и неплохо выглядит на международной арене.

«Порту»

Один из самых титулованных клубов страны вместе со «Спортингом» делит первую строчку с 31 очками. Вообще, в верхней части таблицы очень плотно, расстояние от первого до четвертого места всего два очка.

На неделе «Порту» провел очень яркий матч с «Шахтером» в Лиге чемпионов, который завершился со счетом 5:3. Победа в нем обеспечила команде выход в весеннюю часть. Дубль в этой встрече оформил Галено, также забивали Мехди Тареми, Франсиску Консейсао и ветеран Пепе.

В национальном чемпионате подопечные Сержиу Консейсао, который успешно руководит клубом уже шестой сезон, победили в трех последних матчах. Сначала была обыграна «Витория» (2:1), затем «Фамаликао» (3:0) и «Каза Пиа» (3:1).

В последнем туре отличились Эванилсон, Зе Педро и капитан 40-летний Пепе, для которого эта неделя получилась результативной и очень ударной. Ветеран находится в отличной форме и постоянно обновляет рекорд за рекордом.

Прогноз и ставка

Небольшим фаворитом встречи считается «Спортинг», на победу которого букмекеры дают коэффициент 2,20. На ничью — 3,50, а на «Порту» — 3,30.

Игра имеет очень важное значение, соперники лидируют в турнирной таблице и успех в ней позволит вырваться вперед, поэтому команды будут на первых порах осторожничать и играть в закрытый футбол.

«Спортинг» при необходимости может сыграть по счету, он почти всегда играет в три центральных защитника. «Порту» тоже довольно прагматичная команда. На наш взгляд, неплохим вариантом для прогноза и ставки станет тотал меньше 2,5 за 1,82.

Любители рискнуть могут попробовать взять ставку на победу «Порту» за 3,30. В его составе более мастеровитые футболисты, которые могут сделать разницу в матче.