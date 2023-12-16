16 декабря в матче 17-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» сейчас занимает 4-е место в таблице. Клуб набрал 33 очка в 16 встречах. Ранее у «горожан» наблюдалась черная полоса.

Еще в ноябре команда Гвардиолы лидировала в АПЛ, но потом возникла безвыигрышная серия из четырех встреч. В матчах с «Челси», «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» было набрано только три очка из возможных 12. Слишком слабый результат для действующего чемпиона.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Кристал Пэлас 1X2Новым игрокам 1.197.7016.00Бонус$9500

В последних двух матчах ситуация немного улучшилась. После победы над «Лутоном» (2:1) в АПЛ «горожане» обыграли «Црвену Звезду» (3:2) в Лиге чемпионов. Продолжит ли «Сити» в том же духе?

Все прогнозы на футбол

«Манчестер Сити» очень силен на своем поле. В нынешнем сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы провели 10 домашних матчей, в которых одержали 8 побед.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» хорошо начал. В первых четырех турах клуб набрал 7 очков. Но затем показатели резко ухудшились.

На данный момент команда находится на 15-м месте в таблице. В 16 встречах набрано 16 очков.

В текущем сезоне «Кристал Пэлас» в 10 выездных играх добился четырех побед. Последняя гостевая виктория была одержана 4 ноября. Тогда клуб одолел «Бернли» (2:0).

«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» последний раз встречались 27 августа 2022 года. В той встрече сюрпризов не произошло. «Горожане» выиграли со счетом 4:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити». Победа хозяев доступна за 1.19. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 14.50. Ничья оценена — в 7.70.

Можно сделать ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-2) с коэффициентом 1.86.

Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.70.