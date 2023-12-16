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    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 16 декабря 2023 года

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    Фил Фоден
    16 декабря в матче 17-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Декабря 2023 года

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» сейчас занимает 4-е место в таблице. Клуб набрал 33 очка в 16 встречах. Ранее у «горожан» наблюдалась черная полоса.

    Еще в ноябре команда Гвардиолы лидировала в АПЛ, но потом возникла безвыигрышная серия из четырех встреч. В матчах с «Челси», «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» было набрано только три очка из возможных 12. Слишком слабый результат для действующего чемпиона.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Кристал Пэлас

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  • 1.197.7016.00Бонус$9500
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    В последних двух матчах ситуация немного улучшилась. После победы над «Лутоном» (2:1) в АПЛ «горожане» обыграли «Црвену Звезду» (3:2) в Лиге чемпионов. Продолжит ли «Сити» в том же духе?

    Все прогнозы на футбол

    «Манчестер Сити» очень силен на своем поле. В нынешнем сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы провели 10 домашних матчей, в которых одержали 8 побед.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» хорошо начал. В первых четырех турах клуб набрал 7 очков. Но затем показатели резко ухудшились.

    На данный момент команда находится на 15-м месте в таблице. В 16 встречах набрано 16 очков.

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    • В текущем сезоне «Кристал Пэлас» в 10 выездных играх добился четырех побед. Последняя гостевая виктория была одержана 4 ноября. Тогда клуб одолел «Бернли» (2:0).

    «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» последний раз встречались 27 августа 2022 года. В той встрече сюрпризов не произошло. «Горожане» выиграли со счетом 4:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити». Победа хозяев доступна за 1.19. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 14.50. Ничья оценена — в 7.70.

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    Можно сделать ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-2) с коэффициентом 1.86.

    Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.70.

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    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на футбол. У «горожан» не возникнет проблем в домашнем матче
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