«Лидс» на своем поле сыграет против «Ковентри» в 22-м туре английского Чемпионшипа. Поединок состоится 16 декабря и начнется в 18:00 по мск. «Лидс» — «Ковентри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лидс»

С 41 зачетным пунктом «Лидс» разместился на третьей строке в турнирной таблице второго английского дивизиона. От второй позиции он отстает на десять пунктов.

В минувшем туре первенства «павлины» потерпели выездное фиаско от «Сандерленда» со счетом 0:1. И этим поражением они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию

Коэффициенты матча Лидс — Ковентри Сити 1X2Новым игрокам 1.534.306.00Бонус$9500

В этот удачный для себя период «белые» расписали одну мировую и добились шести викторий. Причем четыре из них были выиграны с разницей в два и более мячей.

Все прогнозы на футбол

При своих болельщиках «Лидс» в данном розыгрыше Чемпионшипа еще не уступал. У команды семь выигрышей и три мировых результата.

«Ковентри»

«Ковентри» с 26 зачетными пунктами расположился на 14 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. От зоны вылета его отделяют всего лишь шесть очков.

Коллектив очень даже неплохо проводит свой последний отрезок в чемпионате и уступил только один матч из шести последних. Также в этот период он дважды сыграл вничью и трижды победил.

И все виктории в этом отрезке были добыты без пропущенных мячей и в двух случаях команда побеждала дома. В прошлом туре она дома сыграла вничью с «Саутгемптоном» 1:1.

В гостях в этом розыгрыше Чемпионшипа «Ковентри» проиграл шесть встреч из десяти проведенных при двух викториях и двух ничейных исходах.

В пяти последних очных противостояниях этих клубов трижды сильнее оказался «Лидс», один матч остался за «Ковентри» и была одна мировая.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лидса» — 1.51, победа «Ковентри» — 6.00, ничья — 4.50.

В данной встрече прогнозируем викторию хозяев поля и ждем, что они это сделают в результативном поединке.

И также еще в этом матче ставим на то, что отличиться смогут обе команды.