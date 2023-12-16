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    «Павлины» дома справятся с «Ковентри»

    «Лидс» — «Ковентри». Прогноз и ставка (к. 2.02) на футбол 16 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Ковентри»
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    «Лидс»
    «Лидс» на своем поле сыграет против «Ковентри» в 22-м туре английского Чемпионшипа. Поединок состоится 16 декабря и начнется в 18:00 по мск. «Лидс» — «Ковентри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Декабря 2023 года
    Лидс
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  • Ковентри
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    «Лидс»

    С 41 зачетным пунктом «Лидс» разместился на третьей строке в турнирной таблице второго английского дивизиона. От второй позиции он отстает на десять пунктов.

    В минувшем туре первенства «павлины» потерпели выездное фиаско от «Сандерленда» со счетом 0:1. И этим поражением они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию

    Коэффициенты матча Лидс — Ковентри Сити

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    В этот удачный для себя период «белые» расписали одну мировую и добились шести викторий. Причем четыре из них были выиграны с разницей в два и более мячей.

    Все прогнозы на футбол

    При своих болельщиках «Лидс» в данном розыгрыше Чемпионшипа еще не уступал. У команды семь выигрышей и три мировых результата.

    «Ковентри»

    «Ковентри» с 26 зачетными пунктами расположился на 14 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. От зоны вылета его отделяют всего лишь шесть очков.

    Коллектив очень даже неплохо проводит свой последний отрезок в чемпионате и уступил только один матч из шести последних. Также в этот период он дважды сыграл вничью и трижды победил.

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    • И все виктории в этом отрезке были добыты без пропущенных мячей и в двух случаях команда побеждала дома. В прошлом туре она дома сыграла вничью с «Саутгемптоном» 1:1.

    В гостях в этом розыгрыше Чемпионшипа «Ковентри» проиграл шесть встреч из десяти проведенных при двух викториях и двух ничейных исходах.

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    В пяти последних очных противостояниях этих клубов трижды сильнее оказался «Лидс», один матч остался за «Ковентри» и была одна мировая.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лидса» — 1.51, победа «Ковентри» — 6.00, ничья — 4.50.

    В данной встрече прогнозируем викторию хозяев поля и ждем, что они это сделают в результативном поединке.

    И также еще в этом матче ставим на то, что отличиться смогут обе команды.

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    «Лидс» — «Ковентри»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на футбол. «Павлины» дома справятся с «Ковентри»
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