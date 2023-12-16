В субботу, 16 декабря, в рамках 16-го тура итальянской Серии А «Лечче» на своем поле примет «Фрозиноне». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Лечче» — «Фрозиноне»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лечче»

У «Лечче» турнирное положение так себе. Сейчас клуб находится на 13-й позиции в таблице. Набрано 17 очков в 15 играх.

С конца октября и по сегодня результаты «Лечче» весьма посредственные. Сначала клуб потерпел три поражения кряду — от «Торино» (0:1), «Пармы» (2:4) и «Ромы» (1:2). Затем последовала серия из четырех ничьих.

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Фанаты «Лечче» уже подзабыли, когда команда последний раз побеждала в Серии А. Это случилось 22 сентября. Тогда был минимально обыгран «Дженоа» (1:0).

Все прогнозы на Серию А

В предстоящей игре сложно выделить фаворита. При этом форма коллектива в 11 поединков кряду без побед не позволяет считать, что у хозяев большие шансы на успех.

«Фрозиноне»

По итогам 15 проведенных туров «Фрозиноне» расположился на 12-й строке в турнирной таблице Серии А. У команды на счету 19 баллов и отрыв от красной зоны в семь очков.

«Канарейки» в данном первенстве отпраздновали пять викторий, четыре поединка они свели вничью и потерпели шесть фиаско, забили 20 голов, а пропустили на четыре больше.

«Сине-желтые» до прошлого тура в последних четырех играх чередовали домашние победы с гостевыми поражениями. И только в последнем матче клуб сыграл вничью с «Торино» (0:0).

В четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что форма гостей немногим лучше, чем у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лечче» коэффициент на победу которого равен 2,10. Успех «Фрозиноне» оценивается в 3,50, ничья — в 3,40.

В четырех из шести последних матчей хозяев и семи из девяти последних поединков гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,98.

Еще один вариант ставки — ничья за 3,40, ведь в четрех последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.