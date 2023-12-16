ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — главный фаворит турнираЛига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф Сонг ЯдонгЯдонг не ровня Яну и другим топам. Китайцу рано драться за титул Бруну ФернандешБольше не топ-клуб. «МЮ» оказался недостоин даже места в Лиге Европы
  • 01:07
    • «Аталанта» разгромила «Ракув» в матче Лиги Европы, у Миранчука — ассист
    Все новости спорта

    Затронет ли ничейный синдром «Лечче» «Фрозиноне»?

    «Лечче» — «Фрозиноне». Прогноз и ставка (к. 1.98) на футбол, чемпионат Италии, 16 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лечче Прогнозы на Фрозиноне Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Фрозиноне»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лечче» не проигрывает четыре последних матча
    В субботу, 16 декабря, в рамках 16-го тура итальянской Серии А «Лечче» на своем поле примет «Фрозиноне». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Лечче» — «Фрозиноне»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 16 Декабря 2023 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 17:00 Фрозиноне Фрозиноне
  • Италия. Серия А
    •

    «Лечче»

    У «Лечче» турнирное положение так себе. Сейчас клуб находится на 13-й позиции в таблице. Набрано 17 очков в 15 играх.

    С конца октября и по сегодня результаты «Лечче» весьма посредственные. Сначала клуб потерпел три поражения кряду — от «Торино» (0:1), «Пармы» (2:4) и «Ромы» (1:2). Затем последовала серия из четырех ничьих.

    Коэффициенты матча Лечче — Фрозиноне

    1X2Новым игрокам
  • 2.153.453.55Бонус$9500
    •

    Фанаты «Лечче» уже подзабыли, когда команда последний раз побеждала в Серии А. Это случилось 22 сентября. Тогда был минимально обыгран «Дженоа» (1:0).

    Все прогнозы на Серию А

    В предстоящей игре сложно выделить фаворита. При этом форма коллектива в 11 поединков кряду без побед не позволяет считать, что у хозяев большие шансы на успех.

    «Фрозиноне»

    По итогам 15 проведенных туров «Фрозиноне» расположился на 12-й строке в турнирной таблице Серии А. У команды на счету 19 баллов и отрыв от красной зоны в семь очков.

    «Канарейки» в данном первенстве отпраздновали пять викторий, четыре поединка они свели вничью и потерпели шесть фиаско, забили 20 голов, а пропустили на четыре больше.

  • Трансферный дайджест. 5 декабря — 11 декабря
  • Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед», Тодибо и Джало пойдут на повышение, борьба за Гимарайнша
  • 11/12/2023

    • «Сине-желтые» до прошлого тура в последних четырех играх чередовали домашние победы с гостевыми поражениями. И только в последнем матче клуб сыграл вничью с «Торино» (0:0).

    В четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что форма гостей немногим лучше, чем у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лечче» коэффициент на победу которого равен 2,10. Успех «Фрозиноне» оценивается в 3,50, ничья — в 3,40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В четырех из шести последних матчей хозяев и семи из девяти последних поединков гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,98.

    Еще один вариант ставки — ничья за 3,40, ведь в четрех последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бостон — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Майами — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Денвер — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Сакраменто — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Портленд — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Тигрес — Америка Мехико
  • Футбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.79
  • Прогноз на матч Сабаил — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Араз — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Букша — Буассон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лечче» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на футбол. Затронет ли ничейный синдром «Лечче» «Фрозиноне»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры