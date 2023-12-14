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    «Ракув» — «Аталанта». Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Лига Европы, 14 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ракув» — «Аталанта»
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    Алексей Миранчук
    «Ракув» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ракув» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 14 Декабря 2023 года
    Ракув
  • Ченстохова
    •  Ракув 23:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Ракув»

    Эта команда еще имеет шансы на евровесну. Для этого полякам нужно сыграть лучше, чем в параллельном матче это сделает «Штурм».

    Вот только у польского клуба серьезные проблемы с реализацией. В пяти матчах группового этапа Лиги Европы они забили всего 3 мяча.

    В своем предыдущем поединке «Ракув» снова разочаровал результатом. Команда уступила «Ягеллонии» со счетом 2:4.

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    Явно не радует и трехматчевая серия без побед. Причем последняя виктория случилась как раз в рамках Лиги Европы, когда минимально был обыгран «Штурм».

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Тем более, соперник уже потерял турнирную мотивацию на последний тур.

    «Аталанта»

    Бергамаски в Лиге Европы выглядят симпатично. В 5 матчах группового этапа они не потерпели ни одного поражения: выиграли трижды при двух ничьих.

    В плане реализации команда выглядит достаточно неплохо. В 5 матчах игроки «Аталанты» отправили 8 мячей в ворота соперников.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аталанта» в рамках своего чемпионата переиграла «Милан» (3:2).

    А вот до того бергамаски разгромно уступили «Торино» (0:3). Правда, в Лиге Европы команда пропустила всего 4 мяча.

    Наверняка «Аталанта» не будет особо напрягаться. Гости уж точно предстанут в несколько ослабленном составе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ракува» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Аталанты» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.30.

    Бергамаски уже обеспечили себе первое место в группе, так что в этой встрече не будут слишком напрягаться.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    «Ракув» — «Аталанта»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. Победителя не будет!
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