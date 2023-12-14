«Ракув» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ракув» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ракув»

Эта команда еще имеет шансы на евровесну. Для этого полякам нужно сыграть лучше, чем в параллельном матче это сделает «Штурм».

Вот только у польского клуба серьезные проблемы с реализацией. В пяти матчах группового этапа Лиги Европы они забили всего 3 мяча.

В своем предыдущем поединке «Ракув» снова разочаровал результатом. Команда уступила «Ягеллонии» со счетом 2:4.

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Явно не радует и трехматчевая серия без побед. Причем последняя виктория случилась как раз в рамках Лиги Европы, когда минимально был обыгран «Штурм».

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Тем более, соперник уже потерял турнирную мотивацию на последний тур.

«Аталанта»

Бергамаски в Лиге Европы выглядят симпатично. В 5 матчах группового этапа они не потерпели ни одного поражения: выиграли трижды при двух ничьих.

В плане реализации команда выглядит достаточно неплохо. В 5 матчах игроки «Аталанты» отправили 8 мячей в ворота соперников.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аталанта» в рамках своего чемпионата переиграла «Милан» (3:2).

А вот до того бергамаски разгромно уступили «Торино» (0:3). Правда, в Лиге Европы команда пропустила всего 4 мяча.

Наверняка «Аталанта» не будет особо напрягаться. Гости уж точно предстанут в несколько ослабленном составе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ракува» предлагают — 2.60.

На викторию «Аталанты» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.30.

Бергамаски уже обеспечили себе первое место в группе, так что в этой встрече не будут слишком напрягаться .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.