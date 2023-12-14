«Ракув»
Эта команда еще имеет шансы на евровесну. Для этого полякам нужно сыграть лучше, чем в параллельном матче это сделает «Штурм».
Вот только у польского клуба серьезные проблемы с реализацией. В пяти матчах группового этапа Лиги Европы они забили всего 3 мяча.
В своем предыдущем поединке «Ракув» снова разочаровал результатом. Команда уступила «Ягеллонии» со счетом 2:4.
Явно не радует и трехматчевая серия без побед. Причем последняя виктория случилась как раз в рамках Лиги Европы, когда минимально был обыгран «Штурм».
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Тем более, соперник уже потерял турнирную мотивацию на последний тур.
«Аталанта»
Бергамаски в Лиге Европы выглядят симпатично. В 5 матчах группового этапа они не потерпели ни одного поражения: выиграли трижды при двух ничьих.
В плане реализации команда выглядит достаточно неплохо. В 5 матчах игроки «Аталанты» отправили 8 мячей в ворота соперников.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аталанта» в рамках своего чемпионата переиграла «Милан» (3:2).
А вот до того бергамаски разгромно уступили «Торино» (0:3). Правда, в Лиге Европы команда пропустила всего 4 мяча.
Наверняка «Аталанта» не будет особо напрягаться. Гости уж точно предстанут в несколько ослабленном составе.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ракува» предлагают — 2.60.
На викторию «Аталанты» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.30.
Бергамаски уже обеспечили себе первое место в группе, так что
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.