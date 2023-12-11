«Аль-Шабаб»
«Аль-Шабаб» до этого этапа успел убрать со своего пути двоих соперников, каждый раз вырываю викторию только по итогам дополнительного времени.
В чемпионате страны коллектив с 17 зачетными пунктами расположился на 11 строке среди 18 участников саудовского первенства. Опасную зону клуб опережает лишь на четыре очка.
Коллектив из города Эр-Рияд смог выиграть всего четыре поединка в этом чемпионате из 16 проведенных, пять встреч он еще свел вничью и семь раз проиграл, забил 17 голов при 23 пропущенных.
«Белые львы» смогли победить только в одном поединке из шести последних. К этой же игре они подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды уступали, но оба раза в гостях.
«Аль-Наср»
«Аль-Наср» также преодолел уже два раунда в этом кубковом соревновании. В 1/16 финала он выиграл крупно, а в 1/8 смог победить только по итогам овертайма.
В таблице саудовского чемпионата коллектив находится на второй строке. У команды после 16 сыгранных туров 37 пунктов в активе и отставание от лидера в семь баллов.
«Желто-синие» в текущем первенстве смогли отпраздновать 12 викторий, один поединок они свели вничью и потерпели три поражения, разница мячей составляет 43:19.
В своей последней проведенной игре Роналду и ко дома одолели 4:1 «Аль-Рияд», а немногим ранее были разгромлены на выезде лидирующим «Аль-Хилялем» 0:3. И этим фиаско «Аль-Наср» прервал 6-матчевую серию из викторий.
В пяти последних очных встречах этих клубов трижды сильнее был «Аль-Наср» и еще два поединка завершились вничью, и оба раза по 0:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Аль-Насра» — 1.95, победа «Аль-Шабаба» — 3.96, ничья — 3.85.
проход: «Аль-Насра» — 1.55; «Аль-Шабаба» — 2.75.
Прогнозируем, что команды сыграют в осторожном стиле и изобилием результативных действий не порадуют.
Но а что касаемо победителя, то ставим на викторию «Аль-Насра». И ждем ее еще по итогам основного времени.