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    «Аль-Шабаб» и «Аль-Наср» не порадуют изобилием голов

    «Аль-Шабаб» — «Аль-Наср». Прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол 11 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд
    Прогноз и ставки на «Аль-Шабаб» — «Аль-Наср»
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    Садио Мане
    «Аль-Шабаб» сыграет против «Аль-Насра» в матче 1/4 финала Кубка Короля Саудовской Аравии. Поединок пройдет 11 декабря и начнется в 21:00 по мск. «Аль-Шабаб» — «Аль-Наср»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Аль-Шабаб»

    «Аль-Шабаб» до этого этапа успел убрать со своего пути двоих соперников, каждый раз вырываю викторию только по итогам дополнительного времени.

    В чемпионате страны коллектив с 17 зачетными пунктами расположился на 11 строке среди 18 участников саудовского первенства. Опасную зону клуб опережает лишь на четыре очка.

    Коллектив из города Эр-Рияд смог выиграть всего четыре поединка в этом чемпионате из 16 проведенных, пять встреч он еще свел вничью и семь раз проиграл, забил 17 голов при 23 пропущенных.

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    «Белые львы» смогли победить только в одном поединке из шести последних. К этой же игре они подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды уступали, но оба раза в гостях.

    «Аль-Наср»

    «Аль-Наср» также преодолел уже два раунда в этом кубковом соревновании. В 1/16 финала он выиграл крупно, а в 1/8 смог победить только по итогам овертайма.

    В таблице саудовского чемпионата коллектив находится на второй строке. У команды после 16 сыгранных туров 37 пунктов в активе и отставание от лидера в семь баллов.

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  • 08/12/2023

    • «Желто-синие» в текущем первенстве смогли отпраздновать 12 викторий, один поединок они свели вничью и потерпели три поражения, разница мячей составляет 43:19.

    В своей последней проведенной игре Роналду и ко дома одолели 4:1 «Аль-Рияд», а немногим ранее были разгромлены на выезде лидирующим «Аль-Хилялем» 0:3. И этим фиаско «Аль-Наср» прервал 6-матчевую серию из викторий.

    В пяти последних очных встречах этих клубов трижды сильнее был «Аль-Наср» и еще два поединка завершились вничью, и оба раза по 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Аль-Насра» — 1.95, победа «Аль-Шабаба» — 3.96, ничья — 3.85.

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    проход: «Аль-Насра» — 1.55; «Аль-Шабаба» — 2.75.

    Прогнозируем, что команды сыграют в осторожном стиле и изобилием результативных действий не порадуют.

    Но а что касаемо победителя, то ставим на викторию «Аль-Насра». И ждем ее еще по итогам основного времени.

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    «Аль-Шабаб» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 11.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Шабаб» и «Аль-Наср» не порадуют изобилием голов
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