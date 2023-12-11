11 декабря в четвертьфинале Кубка Короля Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» на своем поле сыграет против «Аль-Таавуна». Начало встречи запланировано на 17:45 по мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Таавун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» в этом розыгрыше кубка страны успел преодолеть уже два этапа, выиграв на каждой стадии без пропущенных мячей.

В чемпионате Саудовской Аравии клуб из города Эр-Рияд идет во главе таблицы. По итогам 16 туров он имеет на своем счету 44 балла и на семь опережает ближайшего преследователя.

Отметим, что в первенстве страны коллектив еще не знал горечи поражений. У него 16 викторий и два мировых исхода. Забито 48 мячей, а пропущено всего лишь девять.

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Сейчас у «лидеров» с учетом всех турниров 16-матчевая победная серия. А накануне этой игры они в матче чемпионата на выезде переиграли крепкий «Аль-Таи» 2:1.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» также в текущем кубковом соревновании преодолел уже два раунда, выиграв оба раза на своем поле у соперников со счетом 2:0.

В чемпионате Саудовской Аравии клуб из города Бурайда идет на третьей позиции. Однако он много проигрывает первым двум строкам, а вот конкуренты отстают совсем незначительно.

В 16 играх первенства страны команда смогла добиться девяти викторий, четыре поединка она свела вничью и потерпела три фиаско, забила 28 голов при всего 15 пропущенных.

К данной же встрече «Аль-Таавун» подходит с серий из двух результативных выигрышей (4:1 и 2:1). Перед этим же он не не побеждал на протяжении трех игр, дважды уступив в этом отрезке.

«Аль-Хиляль» выиграл у «Аль-Таавуна» в восьми из девяти последних очных матчей при одном фиаско.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аль-Хиляля» — 1.37, победа «Аль-Таавуна» — 7.50, ничья — 5.35.

проход: «Аль-Хиляля» — 1.25; «Аль-Таавуна» — 5.50.

Прогнозируем, что «Аль-Хиляль» еще по итогам основного времени справиться с «Аль-Таавуном», пробив при этом фору в -1,5 гола.

И также ставим еще на то, что поединок будет результативным и команды превысят тотал в 2,5 гола