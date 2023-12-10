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    «Кельн» — «Майнц». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Бундеслига, 10 декабря 2023 года

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    Дэви Зельке
    «Кельн» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 19:30 мск. «Кельн» — «Майнц»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Декабря 2023 года
    Кёльн
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    «Кельн»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неровно. «Кельн» находится на скромном 15 месте, опережая опасную зону лишь по дополнительным показателям.

    Главным бичом команды является крайне слабая атака. В 13 поединках чемпионата «козлы» отличились всего 10 раз.

    Коэффициенты матча Кёльн — Майнц

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    В предыдущем туре чемпионата «Кельн» добыл сверхважную викторию. На выезде команда минимально одолела «Дармштадт».

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    А вот до того «козлы» дали реальный бой «Баварии». Вот только в итоге команда все равно уступила, пусть и с минимальным счетом.

    Матчи с «Майнцем» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «козлы» выиграли лишь однажды при двух поражениях.

    «Майнц»

    Эта команда в нынешнем сезоне также разочаровывает. Сейчас «Майнц» находится на 17 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

    В плане реализации у команды имеются заметные сложности. В 13 поединках удалось отличиться 12 точными выстрелами.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Майнц» в родных стенах минимально уступил «Фрайбургу».

    Вот только выиграть довелось всего однажды в чемпионате. Да и оборона частенько дает результативный сбой: 26 пропущенных мячей.

    Наверняка «Майнц» будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Тем паче, в случае успеха есть шанс выбраться из зоны вылета.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кельна» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Майнца» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.62.

    У обеих команд имеются проблемы в плане реализации, так что кому-то из соперников уж точно не удастся забить.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Победа «Майнца» за 2.96.

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    «Кельн» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. Одни забьют, другие — нет?
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