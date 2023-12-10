«Кельн» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 19:30 мск. «Кельн» — «Майнц»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кельн»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неровно. «Кельн» находится на скромном 15 месте, опережая опасную зону лишь по дополнительным показателям.

Главным бичом команды является крайне слабая атака. В 13 поединках чемпионата «козлы» отличились всего 10 раз.

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В предыдущем туре чемпионата «Кельн» добыл сверхважную викторию. На выезде команда минимально одолела «Дармштадт».

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А вот до того «козлы» дали реальный бой «Баварии». Вот только в итоге команда все равно уступила, пусть и с минимальным счетом.

Матчи с «Майнцем» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «козлы» выиграли лишь однажды при двух поражениях.

«Майнц»

Эта команда в нынешнем сезоне также разочаровывает. Сейчас «Майнц» находится на 17 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

В плане реализации у команды имеются заметные сложности. В 13 поединках удалось отличиться 12 точными выстрелами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Майнц» в родных стенах минимально уступил «Фрайбургу».

Вот только выиграть довелось всего однажды в чемпионате. Да и оборона частенько дает результативный сбой: 26 пропущенных мячей.

Наверняка «Майнц» будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Тем паче, в случае успеха есть шанс выбраться из зоны вылета.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кельна» предлагают — 2.50.

На викторию «Майнца» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.62.

У обеих команд имеются проблемы в плане реализации, так что кому-то из соперников уж точно не удастся забить .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Победа «Майнца» за 2.96.