В 13-м туре чемпионате Португалии «Витория Гимарайнш» примет лиссабонский «Спортинг». Встреча состоится 9 декабря в 21:00 по мск. «Витория Гимарайнш» — «Спортинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Витория Гимарайнш»

Перед предстоящей встречей хозяева имеют серию из двух побед. Одна была в Кубке Португалии над «Вилаверденше» со счетом 4:1. Вторую команда одержала над «Фаренсе» с результатом 2:1.

Ранее с «Морейренси» (0:1) и «Порту» (1:2) «Витория» не справилась. Это были два единственных поражения за два минувших месяца.

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Стоит отметить, что «Витория» потерпела лишь одно поражение в четырех домашних матчах, одержав при этом 3 победы и с крупным счетом.

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«Витория» занимает 5-е место с 22 очками на счету. Клуб находится в 4 пунктах от еврокубковой зоны.

«Спортинг»

«Львы» сейчас являются единоличными лидерами турнирной таблицы чемпионата Португалии. В борьбе за лидерство клуб опережает «Бенфику» на 2 пункта.

Лиссабонцы набрали 31 пункт. Они выиграли 4 матча из 5 последних. В целом у «Спортинга» 10 побед в 12 поединках сезона.

«Спортинг» проиграл «Бенфике» в очной встрече со счетом 1:2 и потому «орлам» удалось сократить разрыв. Однако уже в следующем туре гости обыграли «Жил Висенте» 3:1.

Также столичный коллектив успешно выступает в Лиге Европы. Там она вторая в своей таблице и после 6-го тура выйдет в плей-офф.

Прогноз и ставка

Ставки на победу команд принимаются с котировками 5.00 и 1.66 соответственно.

У «Спортинга» не должно быть проблем. Клуб выиграл 5 раз подряд в очных встречах, причем в четырех случаях это была сухая победа.

На сухую победу «Спортинга» в этом матче можно поставить за 2.75.