9 декабря в матче 16-го тура чемпионата Англии сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Брентфорд». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Брентфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шеффилд Юнайтед»

Команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. Правда, на текущий момент «Клинки» занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице.

В 15-ти матчах АПЛ «Шеффилд Юнайтед» выиграл всего однажды — больше месяца назад, у «Вулверхэмптона» (2:1). Причем проиграла команда уже 12 раз.

Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Брентфорд 1X2Новым игрокам 4.503.901.80Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела неудачно. Правда, в соперниках был участник чемпионской гонки «Ливерпуль», который выиграл на ее поле со счетом 2:0.

Все прогнозы на АПЛ

В 17 последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при 14 поражениях, так что с такой формой хозяевам сложно рассчитывать на успех.

«Брентфорд»

«Брентфорд» по итогам 15 туров располагается на 11-й строчке в таблице. Команда набрала 19 очков: одержала 5 побед, потерпела 6 поражений и 4 раза сыграла вничью.

С 21 октября по 4 ноября у «Брентфорда» были три победы кряду. Команда одолела «Бернли» (3:0), «Челси» (2:0) и «Вест Хэм» (3:2), но потом серию прервал «Ливерпуль» (0:3).

С тех пор «Пчелы» выиграли только один раз, что случилось в позапрошлом туре. На своем поле им удалось обыграть «Лутон Таун» (3:1).

В последних четырех поединках, которые пришлись на АПЛ, коллектив потерпел три поражения, поэтому форма гостей оставляет желать лучшего, однако класс соперника позволяет рассчитывать на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Брентфорд» коэффициент на победу которого равен 1,81. Успех «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 4,44, ничья — в 3,83.

В шести из восьми последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,87.

Еще один вариант ставки — «Брентфорд» выиграет за 1,81, ведь в трех последних матчах «Шеффилд Юнайтед» проиграл.