«Интер» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 22:45 мск. «Интер» — «Удинезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Интер»

В чемпионате страны «Змеи» стартовали отлично. Миланский коллектив одержал 11 побед в 13-ти матчах при одном поражении и двух ничьих, забив 33 раза в ворота соперника, а в свои пропустили только семь мячей.

В настоящий момент «Интер» имеет в своем активе 35 баллов и лидирует в турнирной таблице. Главным конкурентом команды считается «Ювентус», который отстает только на два очка. Третий «Милан» отстает от лидера не шесть пунктов.

Коэффициенты матча Интер — Удинезе 1X2Новым игрокам 1.306.0010.50Бонус$9500

Что касается Лиги чемпионов, то «нерадзурри» идут вторыми в своей группе, где также играют «Реал Сосьедад», «Бенфика», а также «Зальцбург», и уже обеспечили выход в плей-офф.

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В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при девяти победах и трех ничьих, так что хозяева демонстрируют прекрасную форму.

«Удинезе»

С 12 набранными очками «Удинезе» находится на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Зону вылета команда обходит всего лишь на два балла.

Фриульцы не могли победить в рамках чемпионата на протяжении 10-ти первых туров. В этот период они три матча проиграли и семь раз делили очки со своими оппонентами.

И только в 11 игровом дне «маленькие зебры» добыли первую викторию в сезоне, сенсационно обыграв в гостях 1:0 «Милан». Правда, с тех пор они не побеждают.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия из четырех поединков во всех турнирах при трех ничьих и одном поражении, а значит у гостей откровенно мало шансов по крайней мере победить.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 1,28. Успех «Удинезе» оценивается в 10,50, ничья — в 6,10.

В четырех последних матчах гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.

Еще один вариант ставки — «Интер» выиграет оба тайма за 2,60, ведь хозяева, как явный фаворит, способны реализовать такой сценарий.