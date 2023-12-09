ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Абель Феррейра«Новый Моуринью» привел «Палмейрас» к титулу чемпиона Бразилии Хосеп Гвардиола«Ман Сити» допускает ошибки и теряет очки. Насколько серьезны их проблемы? Александр Овечкин«Вашингтон» столкнулся с неприятной правдой после 0:6 от «Аризоны», что теперь делать Карбери?
    Все новости спорта

    Способен ли «Удинезе» отобрать очки у «Интера»?

    «Интер» — «Удинезе». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия А, 9 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Удинезе Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Удинезе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер» — фаворит матча
    «Интер» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 22:45 мск. «Интер» — «Удинезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 09 Декабря 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:45 Удинезе Удинезе
  • Удине
    •

    «Интер»

    В чемпионате страны «Змеи» стартовали отлично. Миланский коллектив одержал 11 побед в 13-ти матчах при одном поражении и двух ничьих, забив 33 раза в ворота соперника, а в свои пропустили только семь мячей.

    В настоящий момент «Интер» имеет в своем активе 35 баллов и лидирует в турнирной таблице. Главным конкурентом команды считается «Ювентус», который отстает только на два очка. Третий «Милан» отстает от лидера не шесть пунктов.

    Коэффициенты матча Интер — Удинезе

    1X2Новым игрокам
  • 1.306.0010.50Бонус$9500
    •

    Что касается Лиги чемпионов, то «нерадзурри» идут вторыми в своей группе, где также играют «Реал Сосьедад», «Бенфика», а также «Зальцбург», и уже обеспечили выход в плей-офф.

    Все прогнозы на Серию А

    В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при девяти победах и трех ничьих, так что хозяева демонстрируют прекрасную форму.

    «Удинезе»

    С 12 набранными очками «Удинезе» находится на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Зону вылета команда обходит всего лишь на два балла.

    Фриульцы не могли победить в рамках чемпионата на протяжении 10-ти первых туров. В этот период они три матча проиграли и семь раз делили очки со своими оппонентами.

  • «Ман Сити» допускает ошибки и теряет очки. Насколько серьезны их проблемы?
  • «Горожане» набрали всего три очка в последних четырёх матчах чемпионата Англии
  • Вчера

    • И только в 11 игровом дне «маленькие зебры» добыли первую викторию в сезоне, сенсационно обыграв в гостях 1:0 «Милан». Правда, с тех пор они не побеждают.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия из четырех поединков во всех турнирах при трех ничьих и одном поражении, а значит у гостей откровенно мало шансов по крайней мере победить.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 1,28. Успех «Удинезе» оценивается в 10,50, ничья — в 6,10.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В четырех последних матчах гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.

    Еще один вариант ставки — «Интер» выиграет оба тайма за 2,60, ведь хозяева, как явный фаворит, способны реализовать такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Колорадо — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Полесье — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА Ереван — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аль-Таи — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Визела — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сумгаит — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Галатасарай — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Веен Висбаден — Айнтрахт Бр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ганновер 96 — Карлсруэ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Фаренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. Способен ли «Удинезе» отобрать очки у «Интера»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры