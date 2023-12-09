«Интер»
В чемпионате страны «Змеи» стартовали отлично. Миланский коллектив одержал 11 побед в 13-ти матчах при одном поражении и двух ничьих, забив 33 раза в ворота соперника, а в свои пропустили только семь мячей.
В настоящий момент «Интер» имеет в своем активе 35 баллов и лидирует в турнирной таблице. Главным конкурентом команды считается «Ювентус», который отстает только на два очка. Третий «Милан» отстает от лидера не шесть пунктов.
Коэффициенты матча Интер — Удинезе
Что касается Лиги чемпионов, то «нерадзурри» идут вторыми в своей группе, где также играют «Реал Сосьедад», «Бенфика», а также «Зальцбург», и уже обеспечили выход в плей-офф.
В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при девяти победах и трех ничьих, так что хозяева демонстрируют прекрасную форму.
«Удинезе»
С 12 набранными очками «Удинезе» находится на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Зону вылета команда обходит всего лишь на два балла.
Фриульцы не могли победить в рамках чемпионата на протяжении 10-ти первых туров. В этот период они три матча проиграли и семь раз делили очки со своими оппонентами.
И только в 11 игровом дне «маленькие зебры» добыли первую викторию в сезоне, сенсационно обыграв в гостях 1:0 «Милан». Правда, с тех пор они не побеждают.
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия из четырех поединков во всех турнирах при трех ничьих и одном поражении, а значит у гостей откровенно мало шансов по крайней мере победить.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 1,28. Успех «Удинезе» оценивается в 10,50, ничья — в 6,10.
В четырех последних матчах гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.
Еще один вариант ставки — «Интер» выиграет оба тайма за 2,60, ведь хозяева, как явный фаворит, способны реализовать такой сценарий.