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    Лидер чемпионата Голландии одержит очередную победу

    ПСВ — «Херенвен». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Голландии, 7 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Херенвен»
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    ПСВ
    7 декабря в матче 15-го тура чемпионата Голландии сыграют ПСВ и «Херенвен». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. ПСВ — «Херенвен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    ПСВ

    ПСВ находится в великолепной форме. Команда словно выступает не в чемпионате Голландии, а соперничает сама с собой в какой-то параллельной реальности. Сейчас ПСВ просто не замечает других клубов.

    В 14 матчах одержаны 14 побед. С такими результатами ПСВ ушел в серьезный отрыв от преследователей. Вряд ли в нынешнем сезоне кто-то сможет вмешаться в борьбу за золото.

    У ПСВ не только лучшая атака в лиге, но и лучшая оборона. Клуб забил 50 голов, а пропустил только шесть.

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    ПСВ теряет очки лишь в Лиге чемпионов. Голландцы попали в одну группу с «Арсеналом», «Лансом» и «Севильей». ПСВ набрал 8 очков и занимает второе место в квартете. Шансы на выход в плей-офф ЛЧ достаточно неплохие.

    «Херенвен»

    «Херенвен» закрепился в верхней части таблицы. Команда занимает 7-е место. Клуб набрал 19 очков в 14 играх.

    Ноябрь для «Херенвена» оказался очень удачным месяцем. После поражения от «Аякса» (1:4) команда сделала выводы и одержала три победы кряду. Ранее были обыграны «Витесс» (3:1), «Фортуна Ситтард» (3:0) и «Алмере Сити» (3:0).

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    • Предстоящий матч, скорее всего, будет результативным. У обеих команд нет проблем в нападении. Последний раз «Херенвен» не забивал сопернику 21 октября. Это случилось в игре с АЗ (0:3).

    «Херенвену» будет крайне тяжело отобрать очки у лидера чемпионата. К тому же, клуб плохо играет на выезде. В последних шести гостевых матчах одержана только одна победа.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПСВ можно поставить за 1.17. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 15.00. Ничья оценена — в 8.80.

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    Можно сделать ставку на победу ПСВ с форой (-2) с коэффициентом 1.82.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.80.

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    ПСВ — «Херенвен»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на футбол. Лидер чемпионата Голландии одержит очередную победу
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