В доигровке матча 7-го тура нидерландской Эредивизии «Валвейк» дома сыграет против «Аякса». Матч пройдет 6 декабря и начнется в 12:00 по мск. «Валвейк» — «Аякс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Валвейк»

Поединок этих команд, который проходил еще в сентябре, был тогда прерван при счете 3:2 в пользу амстердамского клуба на 86-й минуте встречи.

«Валвейк» же в турнирной таблице Эредивизии находится на 13 строке, имея в своем активе 13 баллов после 13 проведенных встреч. Красную зону он опережает лишь на балл.

«Желто-синие» за всю турнирную дистанцию смогли выиграть четыре поединка, один матч свели вничью и потерпели восемь поражений, забили 12 голов при 23 пропущенных.

Все прогнозы на футбол

В прошлом туре «Валвейк» поделил дома очки с «Эксельсиором» 2:2, а игровым днем ранее одолел на выезде 2:1 «Зволле». Перед этим он проиграл четыре встречи подряд.

«Аякс»

«Аякс» с 18 очками идет восьмым в таблице. От пятой строки он отстает на три балла, а вот топ-4 он проигрывает значительно.

«Божьи сыновья» в 13 проведенных матчах первенства по пять раз побеждали и уступали, а также трижды играли вничью. Забили они 28 мячей, а пропустили на три меньше.

Амстердамский коллектив в рамках чемпионата Нидерландов не уступает вот уже на протяжении пяти встреч. В этот период он добился четырех викторий и раз сыграл вничью.

В прошлом туре чемпионата страны «Аякс» на выезде переиграл со счетом 2:1 «Неймеген», а несколькими днями ранее уступил в матче Лиги Европы в гостях «Марселю» 3:4.

Стоит отметить, что «Аякс» выиграл у «Валвейка» в последних десяти очных противостояниях.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Аякса» — 1.56, победа «Валвейка» — 5.77, ничья — 4.65.

Прогнозируем, что в оставшееся время зрители увидят еще результативные действия.