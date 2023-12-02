«Днепр-1» сыграет на своем поле с «Ворсклой» в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 18:00 мск. «Днепр-1» — «Ворскла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Днепр-1»

Эта команда нынче на заметном подъеме. Под руководством Юрия Максимова днепряне, что называется, несутся, и сейчас лидируют в УПЛ.

Сбалансированный состав и крепкая тренерская рука — главные факторы успехов команды. Причем «Днепр-1» уже успел обыграть и «Динамо», и «Шахтер».

В предыдущем туре чемпионата «Днепр-1» снова проявил свои лучшие качества. Команда Максимова учинила разгром крепкому «Черноморцу» (5:2).

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В четырех своих последних матчах днепряне победили. Причем в двух последних команда наколотила 8 мячей в ворота соперников.

И уж наверняка хозяева намерены удержаться на вершине. Правда, несвоевременно травмировался ведущий форвард днепрян Александр Филиппов.

«Ворскла»

Эта команда в нынешнем сезоне осела в районе экватора таблицы. У Виктора Скрипника скромный подбор игроков, да и результаты под стать.

Главным бичом полтавчан является оборона. «Ворскла» пропустила в свои ворота 23 мяча в 15 поединках чемпионата.

Свой последний поединок команда провела блекло. «Ворскла» на родной арене не сумела переиграть ЛНЗ (0:0).

Правда, в последнее время защитные порядки команды значительно окрепли. В четырех последних матчах полтавчане оставляли свои владения сухими.

Наверняка «Ворскла» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Правда, в первом круге команда Скрипника уступила днепрянам (2:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.48.

На викторию «Ворсклы» дают — 7.10, ничья оценена — в 4.30.

Днепряне сейчас на коне, и уж точно максимально мотивированы уйти на зимний перерыв лидерами .

Наш прогноз — Победа «Днепра-1» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.18.