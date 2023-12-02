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    «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 2 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед»
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    «Бернли» — фаворит матча
    2 декабря в матче 14-го тура чемпионата Англии сыграют «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Декабря 2023 года
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    •  Бёрнли 18:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
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    «Бернли»

    «Бернли» находится на последней строчке в турнирной таблице, набрав в 13-ти турах лишь четыре очка.

    В клубе четко понимают, что что-то пошло не так, но пока все равно не спешат со сложным решениями.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Шеффилд Юнайтед

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  • 1.823.704.60Бонус$9500
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    Увольнение Венсана Компани в сложившейся ситуации вряд ли кого-то удивит, но бельгийцу буквально каждую неделю продлевают кредит доверия.

    Все прогнозы на АПЛ

    Серия поражений «Бернли» составляет уже семь матчей. На этом отрезке один из аутсайдеров пропустил 19 мячей.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. Правда, на текущий момент «Клинки» третье с конца место в турнирной таблице.

    В 13-ти матчах АПЛ «Шеффилд Юнайтед» выиграл всего однажды — чуть меньше месяца назад, у «Вулверхэмптона» (2:1). Причем проиграла команда уже 10 раз.

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  • Сегодня

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. На своем поле она принимала одного из конкурентов «Борнмут» и потерпела поражение со счетом 1:3.

    В 15 последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при 12 поражениях, так что с такой формой гостям остается рассчитывать только на то, что соперник примерно того же уровня и формы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Бернли» коэффициент на победу которого равен 1,83. Успех «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 4,44, ничья — в 3,74.

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    В восьми из 10 последних матчей как хозяев, так и гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,95.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,86, ведь в пяти из шести последних матчей «Шеффилд Юнайтед» был реализован именно такой сценарий.

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    «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. Кто поправит свои дела в зоне вылета АПЛ?
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