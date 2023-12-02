2 декабря в матче 14-го тура чемпионата Англии сыграют «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бернли»

«Бернли» находится на последней строчке в турнирной таблице, набрав в 13-ти турах лишь четыре очка.

В клубе четко понимают, что что-то пошло не так, но пока все равно не спешат со сложным решениями.

Коэффициенты матча Бёрнли — Шеффилд Юнайтед 1X2Новым игрокам 1.823.704.60Бонус$9500

Увольнение Венсана Компани в сложившейся ситуации вряд ли кого-то удивит, но бельгийцу буквально каждую неделю продлевают кредит доверия.

Все прогнозы на АПЛ

Серия поражений «Бернли» составляет уже семь матчей. На этом отрезке один из аутсайдеров пропустил 19 мячей.

«Шеффилд Юнайтед»

Команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. Правда, на текущий момент «Клинки» третье с конца место в турнирной таблице.

В 13-ти матчах АПЛ «Шеффилд Юнайтед» выиграл всего однажды — чуть меньше месяца назад, у «Вулверхэмптона» (2:1). Причем проиграла команда уже 10 раз.

Свой последний поединок команда провела неудачно. На своем поле она принимала одного из конкурентов «Борнмут» и потерпела поражение со счетом 1:3.

В 15 последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при 12 поражениях, так что с такой формой гостям остается рассчитывать только на то, что соперник примерно того же уровня и формы.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Бернли» коэффициент на победу которого равен 1,83. Успех «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 4,44, ничья — в 3,74.

В восьми из 10 последних матчей как хозяев, так и гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,95.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,86, ведь в пяти из шести последних матчей «Шеффилд Юнайтед» был реализован именно такой сценарий.