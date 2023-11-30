«Молде» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 5-го тура Лиги Европы. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 23:00 мск. «Молде» — «Карабах»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Молде»

Эта команда сейчас находится на 3 позиции в своем квартете. Норвежцы набрали 6 очков в 4 матчах, и за 2 место сражаются как раз с «Карабахом».

С атакой у команды также все в порядке. Игроки «Молде» настреляли 9 мячей в Лиге конференций, пропустив свои ворота 5.

В своем последнем поединке команда добилась виктории. «Молде» в своем чемпионате нанес поражение «Сарпсборгу» (3:1).

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Серия из трех побед кряду явно окрылит команду. Да и фактор своего поля уж точно должен помочь норвежцам.

Наверняка «Молде» будет активно атаковать с первых минут встречи. Ничья норвежцев категорически не устраивает.

«Карабах»

Эта команда также сражается за попадание в плей-офф. Агдамцам нужно побеждать в двух оставшихся поединках.

Вот только с атакой у команды Гурбана Гурбанова не все так позитивно. Забито всего лишь три мяча в Лиге Европы.

С своем последнем матче агдамцы победили. Команда Гурбанова сумела сломить сопротивление «Сабаха» (2:1).

До того «Карабах» переиграл еще и «Сабаил» (3:1). Вот только поражение от «Байера» в предыдущем туре Лиги Европы несколько усложнило ситуацию для агдамцев.

И уж точно гости постараются сыграть на максимуме своих возможностей. Да и подбор игроков у агдамцев вполне себе приличный.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Молде» предлагают — 1.96.

На викторию «Карабаха» дают — 3.99, ничья оценена — в 3.95.

«Молде» смотрится сильнее оппонента, но к тому же у агдамцев имеются сложности с реализацией .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.18.