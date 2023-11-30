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    «Молде» — «Карабах». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Лига Европы, 30 ноября 2023 года

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    Гурбан Гурбанов
    «Молде» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 5-го тура Лиги Европы. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 23:00 мск. «Молде» — «Карабах»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 30 Ноября 2023 года
    Мольде
  • Мольде
    •  Мольде 23:00 Карабах Карабах
  • Лига Европы. Группа H
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    «Молде»

    Эта команда сейчас находится на 3 позиции в своем квартете. Норвежцы набрали 6 очков в 4 матчах, и за 2 место сражаются как раз с «Карабахом».

    С атакой у команды также все в порядке. Игроки «Молде» настреляли 9 мячей в Лиге конференций, пропустив свои ворота 5.

    В своем последнем поединке команда добилась виктории. «Молде» в своем чемпионате нанес поражение «Сарпсборгу» (3:1).

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    Серия из трех побед кряду явно окрылит команду. Да и фактор своего поля уж точно должен помочь норвежцам.

    Наверняка «Молде» будет активно атаковать с первых минут встречи. Ничья норвежцев категорически не устраивает.

    «Карабах»

    Эта команда также сражается за попадание в плей-офф. Агдамцам нужно побеждать в двух оставшихся поединках.

    Вот только с атакой у команды Гурбана Гурбанова не все так позитивно. Забито всего лишь три мяча в Лиге Европы.

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    • С своем последнем матче агдамцы победили. Команда Гурбанова сумела сломить сопротивление «Сабаха» (2:1).

    До того «Карабах» переиграл еще и «Сабаил» (3:1). Вот только поражение от «Байера» в предыдущем туре Лиги Европы несколько усложнило ситуацию для агдамцев.

    И уж точно гости постараются сыграть на максимуме своих возможностей. Да и подбор игроков у агдамцев вполне себе приличный.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Молде» предлагают — 1.96.

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    На викторию «Карабаха» дают — 3.99, ничья оценена — в 3.95.

    «Молде» смотрится сильнее оппонента, но к тому же у агдамцев имеются сложности с реализацией.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.18.

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    «Молде» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. Забить смогут не все
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