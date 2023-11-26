«Ренн» сыграет на своем поле с «Реймсом» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 19:05 мск. «Ренн» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

Эта команда нынешний сезон проводит на низком для своих амбиций уровне. «Ренн» сейчас находится на 13 месте турнирной таблицы.

Главной ценностью команды являются относительно надежные тылы. В 12 поединках чемпионата бретонцы пропустили в свои ворота 16 мячей.

Коэффициенты матча Ренн — Реймс 1X2Новым игрокам 1.973.653.90Бонус$9500

В своем последнем поединке команда потерпела неудачу. «Ренн» на родной арене минимально уступил «Лиону».

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Более того, отчетный поединок теперь пропустит защитник Гела Дуэ. Ивуариец был удален в матче с «ткачами».

«Ренн» всегда сложно играет с «Реймсом». Из пяти последних очных поединков бретонцы выиграли и проиграли по два раза.

«Реймс»

Эта команда нынче борется за высокие места. Причем на данный момент «Реймс» пребывает на высокой 5 позиции.

В плане реализации у команды не все так прекрасно. В 12 матчах Лиги 1 игроки «Реймса» сумели отличиться лишь 17 раз.

Последний поединок для команды сложился неудачно. Дома «Реймс» пропустил три безответных мяча от ПСЖ.

До того «Реймс» минимально переиграл ершистый «Нант». Да и с «Лорьяном» команда справилась, причем также минимально.

И уж точно гости постараются разжиться очками. Тем паче, оппонент выиграл всего лишь в двух матчах Лиги 1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 2.02.

На викторию «Реймса» дают — 3.93, ничья оценена — в 3.78.

Бретонцам пора выбираться из кризиса , да и состав у команды по именам выглядит выгодно.

Наш прогноз — Победа «Ренна». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.