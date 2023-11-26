«Ренн»
Эта команда нынешний сезон проводит на низком для своих амбиций уровне. «Ренн» сейчас находится на 13 месте турнирной таблицы.
Главной ценностью команды являются относительно надежные тылы. В 12 поединках чемпионата бретонцы пропустили в свои ворота 16 мячей.
Коэффициенты матча Ренн — Реймс
В своем последнем поединке команда потерпела неудачу. «Ренн» на родной арене минимально уступил «Лиону».
Более того, отчетный поединок теперь пропустит защитник Гела Дуэ. Ивуариец был удален в матче с «ткачами».
«Ренн» всегда сложно играет с «Реймсом». Из пяти последних очных поединков бретонцы выиграли и проиграли по два раза.
«Реймс»
Эта команда нынче борется за высокие места. Причем на данный момент «Реймс» пребывает на высокой 5 позиции.
В плане реализации у команды не все так прекрасно. В 12 матчах Лиги 1 игроки «Реймса» сумели отличиться лишь 17 раз.
Последний поединок для команды сложился неудачно. Дома «Реймс» пропустил три безответных мяча от ПСЖ.
До того «Реймс» минимально переиграл ершистый «Нант». Да и с «Лорьяном» команда справилась, причем также минимально.
И уж точно гости постараются разжиться очками. Тем паче, оппонент выиграл всего лишь в двух матчах Лиги 1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 2.02.
На викторию «Реймса» дают — 3.93, ничья оценена — в 3.78.
Наш прогноз — Победа «Ренна». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.