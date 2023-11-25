«Атлетико» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

Мадридская команда продолжает бороться за самые высокие места в текущем сезоне испанской Примеры. Мадридцы в настоящий момент занимают четвертое место в турнирной таблице. В активе коллектива из Мадрида 28 пунктов. При этом, у «матрасников» есть игра в запасе.

Сейчас столичная команда на два пункта отстает от «Барселоны», на четыре — от «Реала» и на шесть — от «Жироны». Коллектив из столицы Испании смог 29 раз поразить ворота соперника, а в свои пропусти только двенадцать мячей.

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Также «Атлетико» выступает в Лиге чемпионов. Команда набрала восемь очков в четырех матчах, добыв две победы и дважды сыграв вничью, и занимает первое место в своей группе, в которой также находятся «Лацио», «Фейеноорд» и «Селтик».

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В последней игре подопечные Диего Симеоне в родных стенах переиграли «Вильярреал» (3:1), а до этого на выезде проиграли «Лас-Пальмасу» (1:2). Перед этим же у команды было подряд победных встреч.

«Мальорка»

Команда из города Пальма-де-Мальорка борется в этом сезоне за выживание. В настоящий момент «киноварные» располагаются только на семнадцатой позиции в турнирной таблице. В активе «красно-черных» сейчас только девять пунктов в двенадцати поединках.

«Островитяне» сейчас только на два пункта опережают «Сельту» и «Гранаду», которые находятся в зоне вылета. Коллектив смог только двенадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых восемнадцать мячей.

Также «Мальорка» успела успешно стартовать в Кубке Испании. Она на выезде взяла верх над «Бойро» (4:0). Что касается чемпионата страны, то думается, что в этом сезоне коллектив будет до конца бороться за сохранение прописки в элите.

Во время международной паузы подопечные Хавьера Агирре переиграли португальскую «Боавишту» (4:1). В чемпионате Испании у команды уже семь матчей без побед. За это время коллектив трижды проиграл и четыре раза проиграл.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают поставить за 1.37.

На викторию «Мальорки» дают 10.50, ничья оценена в 4.70.

Поставим на то, что обе команды смогут забить.

Также сделаем ставку на то, что «Атлетико» сможет добыть победу минимум в два мяча.