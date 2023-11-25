ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнСборная неудачников отбора Евро-2024: Холанн в атаке, Савич и Линделёф в обороне Новак ДжоковичКороль тенниса. Доминирование Джоковича начинает пугать ГавиБезжалостный календарь. Пора начать относиться к футболистам, как к людям
  • 22:29
    • «Куньлунь» минимально обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    «Атлетико» уверенно обыграет «Мальорку»

    «Атлетико» — «Мальорка». Ставка (к. 1.95) и прогноз на Ла Лигу 25 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Атлетико Прогнозы на Мальорку Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Мальорка»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антуан Гризманн («Атлетико»)
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 25 Ноября 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •

    «Атлетико»

    Мадридская команда продолжает бороться за самые высокие места в текущем сезоне испанской Примеры. Мадридцы в настоящий момент занимают четвертое место в турнирной таблице. В активе коллектива из Мадрида 28 пунктов. При этом, у «матрасников» есть игра в запасе.

    Сейчас столичная команда на два пункта отстает от «Барселоны», на четыре — от «Реала» и на шесть — от «Жироны». Коллектив из столицы Испании смог 29 раз поразить ворота соперника, а в свои пропусти только двенадцать мячей.

    Коэффициенты матча Атлетико — Мальорка

    1X2Новым игрокам
  • 1.384.909.50Бонус$9500
    •

    Также «Атлетико» выступает в Лиге чемпионов. Команда набрала восемь очков в четырех матчах, добыв две победы и дважды сыграв вничью, и занимает первое место в своей группе, в которой также находятся «Лацио», «Фейеноорд» и «Селтик».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последней игре подопечные Диего Симеоне в родных стенах переиграли «Вильярреал» (3:1), а до этого на выезде проиграли «Лас-Пальмасу» (1:2). Перед этим же у команды было подряд победных встреч.

    «Мальорка»

    Команда из города Пальма-де-Мальорка борется в этом сезоне за выживание. В настоящий момент «киноварные» располагаются только на семнадцатой позиции в турнирной таблице. В активе «красно-черных» сейчас только девять пунктов в двенадцати поединках.

    «Островитяне» сейчас только на два пункта опережают «Сельту» и «Гранаду», которые находятся в зоне вылета. Коллектив смог только двенадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых восемнадцать мячей.

  • Провал Бразилии, рекорд Лукаку и еще пять вещей, которые вы могли пропустить во время международной паузы
  • Самые важные или запоминающиеся события перерыва на матчи сборных, которые вы могли упустить
  • 22/11/2023

    • Также «Мальорка» успела успешно стартовать в Кубке Испании. Она на выезде взяла верх над «Бойро» (4:0). Что касается чемпионата страны, то думается, что в этом сезоне коллектив будет до конца бороться за сохранение прописки в элите.

    Во время международной паузы подопечные Хавьера Агирре переиграли португальскую «Боавишту» (4:1). В чемпионате Испании у команды уже семь матчей без побед. За это время коллектив трижды проиграл и четыре раза проиграл.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают поставить за 1.37.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Мальорки» дают 10.50, ничья оценена в 4.70.

    Поставим на то, что обе команды смогут забить.

    Также сделаем ставку на то, что «Атлетико» сможет добыть победу минимум в два мяча.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.56
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Сегодня в 03:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фламенго — Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико Насьональ — Мильонариос
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Йокогама — Альбирекс Ниигата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кавасаки — Касима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Ульсан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпик — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Моро-Каньяс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:50
    •  1.93
  • Прогноз на матч Гастон — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сурхон — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетико» — «Мальорка»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. «Атлетико» уверенно обыграет «Мальорку»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры