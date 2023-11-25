25 ноября в матче 13-го тура чемпионата Италии сыграют «Аталанта» и «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Аталанта» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

Команда из Бергамо продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Бергамаски по итогам двенадцати туров имеют в своем активе 20 очков и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице. Бергамасский коллектив на один пункт отстает от «Наполи» и на три — от «Милана».

«Богини» за двенадцать матчей смогли двадцать раз поразить ворота соперника и одиннадцать раз пропустили. Думается, что «королева провинциалов», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, будет до последнего бороться за топ-4.

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Также «Аталанта» выступает в Лиге Европы. По итогам первых четырех туров команда добыла три победы, один раз сыграла вничью, набрала десять очков и занимает первое место в турнирной таблице. В одном квартете с коллективом находятся «Спортинг», «Штурм» и «Ракув».

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В последней игре подопечные Джан Пьеро Гасперини на выезде сыграли вничью с «Удинезе» (1:1), а до этого проиграли на своем поле «Интеру» (1:2). Лишь перед этим бергамаски смогли победить «Эмполи» (3:0) и «Дженоа» (2:0).

«Наполи»

Действующие чемпионы Италии пока далеки от того, чтобы защитить титул. В настоящий момент неаполитанский коллектив находится лишь на четвертой позиции в турнирной таблице. В активе команды из Неаполя 21 набранный пункт в двенадцати поединках.

Неаполитанцы уже на десять пунктов отстают от лидирующего «Интера», а также на восемь пунктов — от второго «Ювентуса». «Голубые» смогли 24 раза поразить ворота соперников, а в свои пропустили только тринадцать мячей.

«Партенопейцы» также продолжают борьбу за выход из группы в Лиге чемпионов. В четырех играх «маленькие ослы» дважды победили, один раз сыграли вничью и один раз победили. Они идут вторыми в группе с «Реалом», «Брагой» и «Унионом».

Перед этой игрой команда сменила наставника. На смену Руди Гарсии пришел Вальтер Маццарри. В последней игре «Наполи» сенсационно проиграл «Эмполи» (0:1), а до этого переиграл «Салернитану» (1:1) и сыграл вничью с «Миланом» (2:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Наполи» предлагают поставить за 2.65.

На викторию «Аталанты» дают 2.75, ничья оценена в 3.40.

Поставим на то, что команды сыграют вничью.

Также сделаем ставку на то, что соперники смогут забить друг другу.