Ирландия U21
Эта команда неплохо проводит текущую отборочную компанию. Ирландцы сейчас третьи, но у идущих вторыми норвежцев столько же очков — 9.
Молодые «айриши» в 4 матчах забили 10 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила уже 6 раз.
Коэффициенты матча Ирландия — Новая Зеландия
Свой последний поединок команда провела неудачно. Ирландия U21 в лобовой встрече уступила норвежским сверстникам (2:3).
Поединки с итальянцами для команды складываются традиционно неудачно. Из пяти последних матчей проиграно 4.
И уж наверняка хозяева постараются оказать достойное сопротивление лидеру группы. Вот только проблем в игре команды немало...
Италия U21
Эта команда на данный момент пребывает на 1 месте. Причем молодые итальянцы выиграли три встречи из четырех.
Оборона команды традиционно надежна и монолитна. В 4 матчах она не дала результативный сбой ни разу.
Последний свой поединок команда провела блестяще. Италия U21 разнесла в щепки оборону Сан-Марино U21 (7:0).
А вот до того итальянцы переиграли норвежцев (2:0). Да и при нынешней диспозиции команда не должна упустить лидерство в группе.
Наверняка Италия U21 будет активно атаковать. По всем параметрам гости выглядят сильнее соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Италии U21 предлагают — 2.07.
На викторию Ирландии U21 дают — 3.49, ничья оценена — в 3.46.
Итальянцы явно сильнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Победа Италии U21. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.