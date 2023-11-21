Ирландия U21 сыграет на своем поле с Италией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 20:30 мск. Ирландия U21 — Италия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ирландия U21

Эта команда неплохо проводит текущую отборочную компанию. Ирландцы сейчас третьи, но у идущих вторыми норвежцев столько же очков — 9.

Молодые «айриши» в 4 матчах забили 10 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила уже 6 раз.

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Свой последний поединок команда провела неудачно. Ирландия U21 в лобовой встрече уступила норвежским сверстникам (2:3).

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Поединки с итальянцами для команды складываются традиционно неудачно. Из пяти последних матчей проиграно 4.

И уж наверняка хозяева постараются оказать достойное сопротивление лидеру группы. Вот только проблем в игре команды немало...

Италия U21

Эта команда на данный момент пребывает на 1 месте. Причем молодые итальянцы выиграли три встречи из четырех.

Оборона команды традиционно надежна и монолитна. В 4 матчах она не дала результативный сбой ни разу.

Последний свой поединок команда провела блестяще. Италия U21 разнесла в щепки оборону Сан-Марино U21 (7:0).

А вот до того итальянцы переиграли норвежцев (2:0). Да и при нынешней диспозиции команда не должна упустить лидерство в группе.

Наверняка Италия U21 будет активно атаковать. По всем параметрам гости выглядят сильнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Италии U21 предлагают — 2.07.

На викторию Ирландии U21 дают — 3.49, ничья оценена — в 3.46.

Итальянцы явно сильнее соперника, к тому же еще ни разу не пропустили в текущем отборочном цикле .

Наш прогноз — Победа Италии U21. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.