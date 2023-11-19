Бурунди
После того как команда не смогла выйти в финальную часть Кубка африканских наций, ей удалось стартовать с победы на первом этапе африканской квалификации на чемпионат мира.
В 1-м туре отборочного турнира сборная Бурунди со счетом 3:2 обыграла команду Гамбии.
Ранее на последней стадии отбора к Кубку африканских наций бурундийцы обыграли сборную Намибии с тем же счетом.
Поражение Камеруну (0:3) перечеркнуло все планы команды на участие в турнире.
Габон
Габонцы также стартовали в с победы в первом туре. Им удалось обыграть на сборную Кении со счетом 2:1.
Победа была добыта в тяжелой борьбе. Гости проигрывали 0:1, но во втором тайме смогли переломить ход поединка, а забить победный гол они сумели в концовке встречи.
За последние 5 матчей Габон одержал первую победу. Ранее команда потерпела 3 поражения подряд в рамках группового этапа Кубка африканских наций.
Также Габон разошелся миром в октябрьском товарищеском матче с Гвинеей (1:1).
Прогноз и ставка
В линии предлагаются такие котировки: 4.00 на Бурунди и 1.92 на Габон.
И та, и другая команда часто пропускают. Им редко удается играть на ноль. Также у соперников редко выходят низовые матчи.
Прогнозируем верховой матч с тотал больше 2.5 за 2.36.
Также хорошим вариантом является «тотал больше 2.5 и обе забьют» за 2.95.