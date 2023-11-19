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    Бурунди и Габон обменяются голами

    Бурунди — Габон. Ставки (к. 2.36) и прогноз на квалификацию чемпионата мира 19 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бурунди — Габон
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    Обе команды провели результативный первый тур
    Сборные Бурунди и Габона сыграют в матче 2-го тура квалификации чемпионата мира и встретятся 19 ноября в 16:00 мск. Бурунди — Габон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бурунди

    После того как команда не смогла выйти в финальную часть Кубка африканских наций, ей удалось стартовать с победы на первом этапе африканской квалификации на чемпионат мира.

    В 1-м туре отборочного турнира сборная Бурунди со счетом 3:2 обыграла команду Гамбии.

    Ранее на последней стадии отбора к Кубку африканских наций бурундийцы обыграли сборную Намибии с тем же счетом.

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    Поражение Камеруну (0:3) перечеркнуло все планы команды на участие в турнире.

    Габон

    Габонцы также стартовали в с победы в первом туре. Им удалось обыграть на сборную Кении со счетом 2:1.

    Победа была добыта в тяжелой борьбе. Гости проигрывали 0:1, но во втором тайме смогли переломить ход поединка, а забить победный гол они сумели в концовке встречи.

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  • Сегодня

    • За последние 5 матчей Габон одержал первую победу. Ранее команда потерпела 3 поражения подряд в рамках группового этапа Кубка африканских наций.

    Также Габон разошелся миром в октябрьском товарищеском матче с Гвинеей (1:1).

    Прогноз и ставка

    В линии предлагаются такие котировки: 4.00 на Бурунди и 1.92 на Габон.

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    И та, и другая команда часто пропускают. Им редко удается играть на ноль. Также у соперников редко выходят низовые матчи.

    Прогнозируем верховой матч с тотал больше 2.5 за 2.36.

    Также хорошим вариантом является «тотал больше 2.5 и обе забьют» за 2.95.

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    Бурунди — Габон: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на футбол. Бурунди и Габон обменяются голами
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