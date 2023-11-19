Сборные Бурунди и Габона сыграют в матче 2-го тура квалификации чемпионата мира и встретятся 19 ноября в 16:00 мск. Бурунди — Габон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бурунди

После того как команда не смогла выйти в финальную часть Кубка африканских наций, ей удалось стартовать с победы на первом этапе африканской квалификации на чемпионат мира.

В 1-м туре отборочного турнира сборная Бурунди со счетом 3:2 обыграла команду Гамбии.

Ранее на последней стадии отбора к Кубку африканских наций бурундийцы обыграли сборную Намибии с тем же счетом.

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Поражение Камеруну (0:3) перечеркнуло все планы команды на участие в турнире.

Габон

Габонцы также стартовали в с победы в первом туре. Им удалось обыграть на сборную Кении со счетом 2:1.

Победа была добыта в тяжелой борьбе. Гости проигрывали 0:1, но во втором тайме смогли переломить ход поединка, а забить победный гол они сумели в концовке встречи.

За последние 5 матчей Габон одержал первую победу. Ранее команда потерпела 3 поражения подряд в рамках группового этапа Кубка африканских наций.

Также Габон разошелся миром в октябрьском товарищеском матче с Гвинеей (1:1).

Прогноз и ставка

В линии предлагаются такие котировки: 4.00 на Бурунди и 1.92 на Габон.

И та, и другая команда часто пропускают. Им редко удается играть на ноль. Также у соперников редко выходят низовые матчи.

Прогнозируем верховой матч с тотал больше 2.5 за 2.36.

Также хорошим вариантом является «тотал больше 2.5 и обе забьют» за 2.95.