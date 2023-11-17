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    Чилийцы наберут три очка в игре против парагвайцев

    Чили — Парагвай. Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, квалификация ЧМ-2026, 17 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Чили Прогнозы на сборную Парагвая
    Прогноз и ставки на Чили — Парагвай
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    Сборная Чили
    В ночь на 17 ноября в пятом туре отбора к ЧМ-2026 в южноамериканской зоне сборная Чили на своем поле сыграет против национальной команды Парагвая. Начало — в 03:30 по мск. Чили — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 17 Ноября 2023 года
    Чили
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    •  Чили 03:30 Парагвай Парагвай
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    Чили

    Сборная Чили девять раз в своей истории выступала на чемпионатах мира и даже в далеком 1962 году стала третьей. Последние же два мировых форума она пропустила.

    Так, в прошлом отборе к мундиалу в Катаре «Ля Роха» финишировала только на седьмой позиции среди десяти команд в своей конференции, проиграв пять баллов пятой проходной строке.

    В текущей компании чилийцы после четырех проведенных туров идут на восьмой позиции с четырьмя очками, но седьмой, дающей право на межконтинентальный плей-офф, они уступают только по разнице мячей.

    Все прогнозы на футбол

    Стартовала сборная Чили с гостевого фиаско от Уругвая 1:3, затем поделила очки дома с Колумбией 0:0, а в прошлом месяце одолела в родных стенах 2:0 Перу и была разгромлена в гостях 0:3 Венесуэлой.

    Парагвай

    Национальная команда Парагвая семь раз в своей истории квалифицировалась в финальную часть ЧМ. И лучшим ее достижением был четвертьфинал в 2010 году.

    Однако после того «гуарани» ни разу не смогли преодолеть отборочную стадию. Так, например, в квалификации к ЧМ-2022 они стали восьмыми из десяти команд, существенно отстав от проходной позиции.

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    • В этом квалификационном цикле парагвайцы с четырьмя очкам идут седьмыми, но шестой строке уступают лишь по разнице мячей. В первом туре отбора они дома поделили очки с Перу 0:0.

    После чего поочередно проиграли на выезде по 0:1 Венесуэле и Аргентине. И только в прошлом туре одержали свою первую победу в данной квалификации, переиграв на своем поле скромную Боливию 1:0.

    Чилийцы выиграли у парагвайцев в трех последних очных противостояниях, в том числе и дважды в отборе ЧМ-2022 — 1:0 и 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Чили предлагают — 1.92.

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    На викторию Парагвая дают — 4.70, ничья оценена — в 3.40.

    В данной паре ставим на викторию сборной Чили, потому что она играет на своем поле, а в Южной Америке это очень значимый фактор, да и против парагвайцев последнее время выступает удачно.

    И также еще прогнозируем крайне низовой исход, ведь обе команды имеют очень низкую результативность.

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    Чили — Парагвай: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Чилийцы наберут три очка в игре против парагвайцев
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