Чили
Сборная Чили девять раз в своей истории выступала на чемпионатах мира и даже в далеком 1962 году стала третьей. Последние же два мировых форума она пропустила.
Так, в прошлом отборе к мундиалу в Катаре «Ля Роха» финишировала только на седьмой позиции среди десяти команд в своей конференции, проиграв пять баллов пятой проходной строке.
В текущей компании чилийцы после четырех проведенных туров идут на восьмой позиции с четырьмя очками, но седьмой, дающей право на межконтинентальный плей-офф, они уступают только по разнице мячей.
Стартовала сборная Чили с гостевого фиаско от Уругвая 1:3, затем поделила очки дома с Колумбией 0:0, а в прошлом месяце одолела в родных стенах 2:0 Перу и была разгромлена в гостях 0:3 Венесуэлой.
Парагвай
Национальная команда Парагвая семь раз в своей истории квалифицировалась в финальную часть ЧМ. И лучшим ее достижением был четвертьфинал в 2010 году.
Однако после того «гуарани» ни разу не смогли преодолеть отборочную стадию. Так, например, в квалификации к ЧМ-2022 они стали восьмыми из десяти команд, существенно отстав от проходной позиции.
В этом квалификационном цикле парагвайцы с четырьмя очкам идут седьмыми, но шестой строке уступают лишь по разнице мячей. В первом туре отбора они дома поделили очки с Перу 0:0.
После чего поочередно проиграли на выезде по 0:1 Венесуэле и Аргентине. И только в прошлом туре одержали свою первую победу в данной квалификации, переиграв на своем поле скромную Боливию 1:0.
Чилийцы выиграли у парагвайцев в трех последних очных противостояниях, в том числе и дважды в отборе ЧМ-2022 — 1:0 и 2:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Чили предлагают — 1.92.
На викторию Парагвая дают — 4.70, ничья оценена — в 3.40.
В данной паре ставим на викторию сборной Чили, потому что она играет на своем поле, а в Южной Америке это очень значимый фактор, да и против парагвайцев последнее время выступает удачно.
И также еще прогнозируем крайне низовой исход, ведь обе команды имеют очень низкую результативность.