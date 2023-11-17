В ночь на 17 ноября в пятом туре отбора к ЧМ-2026 в южноамериканской зоне сборная Чили на своем поле сыграет против национальной команды Парагвая. Начало — в 03:30 по мск. Чили — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чили

Сборная Чили девять раз в своей истории выступала на чемпионатах мира и даже в далеком 1962 году стала третьей. Последние же два мировых форума она пропустила.

Так, в прошлом отборе к мундиалу в Катаре «Ля Роха» финишировала только на седьмой позиции среди десяти команд в своей конференции, проиграв пять баллов пятой проходной строке.

В текущей компании чилийцы после четырех проведенных туров идут на восьмой позиции с четырьмя очками, но седьмой, дающей право на межконтинентальный плей-офф, они уступают только по разнице мячей.

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Стартовала сборная Чили с гостевого фиаско от Уругвая 1:3, затем поделила очки дома с Колумбией 0:0, а в прошлом месяце одолела в родных стенах 2:0 Перу и была разгромлена в гостях 0:3 Венесуэлой.

Парагвай

Национальная команда Парагвая семь раз в своей истории квалифицировалась в финальную часть ЧМ. И лучшим ее достижением был четвертьфинал в 2010 году.

Однако после того «гуарани» ни разу не смогли преодолеть отборочную стадию. Так, например, в квалификации к ЧМ-2022 они стали восьмыми из десяти команд, существенно отстав от проходной позиции.

В этом квалификационном цикле парагвайцы с четырьмя очкам идут седьмыми, но шестой строке уступают лишь по разнице мячей. В первом туре отбора они дома поделили очки с Перу 0:0.

После чего поочередно проиграли на выезде по 0:1 Венесуэле и Аргентине. И только в прошлом туре одержали свою первую победу в данной квалификации, переиграв на своем поле скромную Боливию 1:0.

Чилийцы выиграли у парагвайцев в трех последних очных противостояниях, в том числе и дважды в отборе ЧМ-2022 — 1:0 и 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Чили предлагают — 1.92.

На викторию Парагвая дают — 4.70, ничья оценена — в 3.40.

В данной паре ставим на викторию сборной Чили, потому что она играет на своем поле, а в Южной Америке это очень значимый фактор, да и против парагвайцев последнее время выступает удачно.

И также еще прогнозируем крайне низовой исход, ведь обе команды имеют очень низкую результативность.