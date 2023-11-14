«Хоршем» сыграет на своем поле с «Барнсли» в рамках переигровки первого раунда Кубка Англии. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:30 мск. «Хоршем» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоршем»

Грядущий матч станет для хозяев переигровкой данной стадии. В первой игре «Хоршем» на выезде сыграл с нынешним соперником в результативную ничью 3:3.

Команда уже преодолела несколько раундов Кубка Англии в рамках квалификации. Ранее ее жертвой стали «Летерхед», «Марлоу», «Ханворт Вилла» и «Доркинг».

Клуб выступает за пределами Футбольной Лиги в седьмом по рангу дивизионе Англии. По итогам 10 матчей он занимает восьмое место, но потенциально занимает аж вторую строчку.

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Поражение в прошлом туре чемпионата прервало беспроигрышную серию коллектива в пять поединков во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, так что у хозяев довольно неплохая форма.

«Барнсли»

В первом матче «Барнсли» не сумел на своем поле решить судьбу дуэли, сыграв вничью. Теперь возникает вопрос, сможет ли фаворит обыграть соперника на выезде.

Команда выступает в третьем по рангу дивизионе Англии. По итогам 15 туров она занимает шестое место в зоне плей-офф за право выйти в Чемпионшип.

«Дворняги» не занимают седьмую строчку, которая уже не входит в зону стыковых игр, только за счет забитых мячей, ведь у их главного преследователя «Дерби» столько же очков и такая же разница голов.

Поражение в прошлом туре чемпионата прервало беспроигрышную серию коллектива в шесть поединков во всех турнирах при трех победах и трех ничьих, так что у хозяев довольно неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Барнсли», коэффициент на победу которого равен 1,24. Успех «Хоршема» оценивается в 9,40, ничья — в 6,00.

В четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,83.

Еще один вариант ставки — ничья в основное время за 6,00, ведь в четырех из пяти последних матчей гости не выиграли, в трех из которых — уходили с поля после мировой.