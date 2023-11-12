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    «Фиорентина» — «Болонья». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Серия А, 12 ноября 2023 года

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    Кристиано Бираги
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:00 мск. «Фиорентина» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Ноября 2023 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 17:00 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Фиорентина»

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь успешно. Ныне «Фиорентина» находится в районе экватора турнирной таблицы.

    «Фиалки» явно метят в еврокубки. Вот только выигрывать доводится нечасто: всего 5 добытых побед в 11 встречах.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Болонья

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    В предыдущем туре чемпионата «Фиорентина» снова разочаровала результатом. Команда дома с минимальным счетом уступила «Ювентусу».

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    А вот после того флорентийцы добыли викторию в матче Лиги конференций. На выезде минимально были обыграны «Чукарички».

    И уж наверняка хозяева постараются преуспеть в плане реализации. Да и состав у «фиалок» сейчас практически оптимальный.

    «Болонья»

    Эта команда в нынешнем сезоне по истине впечатляет. На текущий момент «Болонья» пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем команда проиграла всего лишь однажды. А вот с ничьими «Болонья» зачастила, расписав 6 мировых в 11 матчах Серии А.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Болонья» сумела одолеть «Лацио» со счетом 1:0.

    До того «Болонья» прошла в 1/8 финала Кубка Италии. Ей удалось выбить из турнира «Верону» (2:0).

    Наверняка «Болонья» постарается сыграть на своих козырях. Команда пропускает крайне редко, и вполне может выстоять во Флоренции.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 2.11.

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    На викторию «Болоньи» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.65.

    Фактор своего поля явно поможет «фиалкам», однако и гости не собираются лишь отсиживаться в обороне.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.65.

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    «Фиорентина» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. Флоренция увидит голевое шоу?!
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