«Фиорентина» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:00 мск. «Фиорентина» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

Эта команда нынешний сезон проводит не столь успешно. Ныне «Фиорентина» находится в районе экватора турнирной таблицы.

«Фиалки» явно метят в еврокубки. Вот только выигрывать доводится нечасто: всего 5 добытых побед в 11 встречах.

Коэффициенты матча Фиорентина — Болонья 1X2Новым игрокам 2.053.553.75Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Фиорентина» снова разочаровала результатом. Команда дома с минимальным счетом уступила «Ювентусу».

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А вот после того флорентийцы добыли викторию в матче Лиги конференций. На выезде минимально были обыграны «Чукарички».

И уж наверняка хозяева постараются преуспеть в плане реализации. Да и состав у «фиалок» сейчас практически оптимальный.

«Болонья»

Эта команда в нынешнем сезоне по истине впечатляет. На текущий момент «Болонья» пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем команда проиграла всего лишь однажды. А вот с ничьими «Болонья» зачастила, расписав 6 мировых в 11 матчах Серии А.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Болонья» сумела одолеть «Лацио» со счетом 1:0.

До того «Болонья» прошла в 1/8 финала Кубка Италии. Ей удалось выбить из турнира «Верону» (2:0).

Наверняка «Болонья» постарается сыграть на своих козырях. Команда пропускает крайне редко, и вполне может выстоять во Флоренции.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 2.11.

На викторию «Болоньи» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.65.

Фактор своего поля явно поможет «фиалкам» , однако и гости не собираются лишь отсиживаться в обороне.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.65.