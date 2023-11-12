«Фиорентина»
Эта команда нынешний сезон проводит не столь успешно. Ныне «Фиорентина» находится в районе экватора турнирной таблицы.
«Фиалки» явно метят в еврокубки. Вот только выигрывать доводится нечасто: всего 5 добытых побед в 11 встречах.
Коэффициенты матча Фиорентина — Болонья
В предыдущем туре чемпионата «Фиорентина» снова разочаровала результатом. Команда дома с минимальным счетом уступила «Ювентусу».
А вот после того флорентийцы добыли викторию в матче Лиги конференций. На выезде минимально были обыграны «Чукарички».
И уж наверняка хозяева постараются преуспеть в плане реализации. Да и состав у «фиалок» сейчас практически оптимальный.
«Болонья»
Эта команда в нынешнем сезоне по истине впечатляет. На текущий момент «Болонья» пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем команда проиграла всего лишь однажды. А вот с ничьими «Болонья» зачастила, расписав 6 мировых в 11 матчах Серии А.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Болонья» сумела одолеть «Лацио» со счетом 1:0.
До того «Болонья» прошла в 1/8 финала Кубка Италии. Ей удалось выбить из турнира «Верону» (2:0).
Наверняка «Болонья» постарается сыграть на своих козырях. Команда пропускает крайне редко, и вполне может выстоять во Флоренции.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 2.11.
На викторию «Болоньи» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.65.
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.65.