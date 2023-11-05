«Тюмень» сыграет на своем поле с «Соколом» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 11:30 мск. «Тюмень» — «Сокол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тюмень»

Эта команда нынешний сезон проводит продуктивно. «Тюмень» находится на 2 месте в первом дивизионе, отставая только от «Акрона».

Главным позитивным качеством команды является сильная атака. В 16 матчах игроки команды забили 22 мяча.

Свой предыдущий поединок сибиряки провели успешно. «Тюмень» уверенно переиграла «Нефтехимик» (2:0).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Соколом» для команды традиционно складываются сложно. В пяти последних поединках соперники по два раза обменялись победами.

И уж точно тюменцы будут активно атаковать. На данный момент победная серия команды насчитывает три матча.

«Сокол»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент «Сокол» пребывает на 14 месте.

А вот с реализацией у команды складывается не столь успешно. Игроки «Сокола» в 16 матчах отличились лишь 17 точными ударами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. В родных стенах «Сокол» минимально уступил «Акрону».

Причем эта коллизия стала для команды второй кряду. А вот не побеждают саратовцы еще с начала сентября.

Наверняка «Сокол» будет действовать вторым номером. Между тем, предпосылок для удачного вояжа в Тюмень у команды маловато.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тюмени» предлагают — 1.79.

На викторию «Сокола» дают — 4.32, ничья оценена — в 3.54.

Тюменцы отлично атакуют, к тому же у «Сокола» откровенно не складывается осенний отрезок сезона .

Наш прогноз — Победа «Тюмени» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.