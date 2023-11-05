«Тюмень»
Эта команда нынешний сезон проводит продуктивно. «Тюмень» находится на 2 месте в первом дивизионе, отставая только от «Акрона».
Главным позитивным качеством команды является сильная атака. В 16 матчах игроки команды забили 22 мяча.
Свой предыдущий поединок сибиряки провели успешно. «Тюмень» уверенно переиграла «Нефтехимик» (2:0).
Матчи с «Соколом» для команды традиционно складываются сложно. В пяти последних поединках соперники по два раза обменялись победами.
И уж точно тюменцы будут активно атаковать. На данный момент победная серия команды насчитывает три матча.
«Сокол»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент «Сокол» пребывает на 14 месте.
А вот с реализацией у команды складывается не столь успешно. Игроки «Сокола» в 16 матчах отличились лишь 17 точными ударами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. В родных стенах «Сокол» минимально уступил «Акрону».
Причем эта коллизия стала для команды второй кряду. А вот не побеждают саратовцы еще с начала сентября.
Наверняка «Сокол» будет действовать вторым номером. Между тем, предпосылок для удачного вояжа в Тюмень у команды маловато.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тюмени» предлагают — 1.79.
На викторию «Сокола» дают — 4.32, ничья оценена — в 3.54.
Тюменцы отлично атакуют, к тому же у «Сокола»
Наш прогноз — Победа «Тюмени» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.