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    «Тюмень» быстро расправится с саратовцами

    «Тюмень» — «Сокол». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Первая лига, 5 ноября 2023 года

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    «Тюмень»
    «Тюмень» сыграет на своем поле с «Соколом» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 11:30 мск. «Тюмень» — «Сокол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Ноября 2023 года
    Тюмень
  • Россия. ФНЛ
    •  Тюмень 11:30 Сокол Сокол
  • Саратов
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    «Тюмень»

    Эта команда нынешний сезон проводит продуктивно. «Тюмень» находится на 2 месте в первом дивизионе, отставая только от «Акрона».

    Главным позитивным качеством команды является сильная атака. В 16 матчах игроки команды забили 22 мяча.

    Свой предыдущий поединок сибиряки провели успешно. «Тюмень» уверенно переиграла «Нефтехимик» (2:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Соколом» для команды традиционно складываются сложно. В пяти последних поединках соперники по два раза обменялись победами.

    И уж точно тюменцы будут активно атаковать. На данный момент победная серия команды насчитывает три матча.

    «Сокол»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент «Сокол» пребывает на 14 месте.

    А вот с реализацией у команды складывается не столь успешно. Игроки «Сокола» в 16 матчах отличились лишь 17 точными ударами.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. В родных стенах «Сокол» минимально уступил «Акрону».

    Причем эта коллизия стала для команды второй кряду. А вот не побеждают саратовцы еще с начала сентября.

    Наверняка «Сокол» будет действовать вторым номером. Между тем, предпосылок для удачного вояжа в Тюмень у команды маловато.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тюмени» предлагают — 1.79.

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    На викторию «Сокола» дают — 4.32, ничья оценена — в 3.54.

    Тюменцы отлично атакуют, к тому же у «Сокола» откровенно не складывается осенний отрезок сезона.

    Наш прогноз — Победа «Тюмени» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.

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    «Тюмень» — «Сокол»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. «Тюмень» быстро расправится с саратовцами
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