Московский «Локомотив» на своем поле сыграет со «Спартаком» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 5 ноября, 19:30 (мск). «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

После неудачи в последнем туре в игре с «Ростовом» (0:1) дружина Михаила Галактионова откатилась на шестую строчку в турнирной таблице с 20 очками. Но группа преследователей лидеров довольно плотная, состоит из шести команд, а их разделяет всего два очка.

Игра против «Ростова» для «Локомотива» не задалась с самого начала. Уже в дебюте команда пропустила гол от своего бывшего игрока Кирилла Щетинина и не нашла в себе сил отыграться за 87 минут основного времени.

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Очень просела игра впереди у «Локомотива». Галактионов использует различные сочетания на флангах и в середине поля, но они пока не приносят особого результата. Тренер иногда использует на месте вингеров номинальных защитников Самошникова и Тикнизяна, но и с ними нет особого прогресса.

Все прогнозы на РПЛ

В Кубке России на неделе «Локомотив» уверенно разобрался на своем поле с «Рубином» (3:0), которому уже ничего не надо было. Голы забивали Наир Тикнизян, Антон Миранчук и Владислав Сарвели. В этой игре Галактионов дал отдохнуть некоторым лидерам перед дерби против «Спартака».

«Спартак»

Команда Гильерме Абаскаля продолжает падение в турнирной таблице. Сейчас она уже опустилась на восьмую позицию с 20 очками, хотя еще несколько туров назад была в числе преследователей «Краснодара».

В последнем туре «Спартак» потерпел поражение в Воронеже от местного «Факела» со счетом 0:2. Соперник играл намного лучше и взял три очка абсолютно по делу. У «красно-белых» почти не было в этом матче голевых моментов, а одной из причин неудачи было названо тяжелое поле.

В Кубке России команда попыталась реабилитироваться за неудачу в РПЛ и вышла заряженной на матч против «Краснодара». Но и там нашелся для «Спартака» злой гений в виде юного таланта Александра Кокшарова, оформившего дубль и принесшего победу «быкам» со счетом 3:2.

Абаскаль в этом матче выставил смешанный состав, дав возможность передохнуть некоторым лидерам, но это все равно не оправдывает поражение, хоть матч и не имел особого турнирного значения. Голы в составе «Спартака» забивали Александр Соболев с пенальти и Наиль Умяров.

Прогноз и ставка

В этой игре букмекеры не видят явного фаворита, выставив примерно одинаковые котировки на обе команды. На «Локомотив» — 2.60, на «Спартак» — 2.80, ничья — 3,60.

Обе команды сейчас находятся не в лучшем состоянии, играют очень неровно, чередуя удачные и откровенно провальные матчи. При этом оборона у них заметно слабее атакующей линии и часто допускает грубые ошибки у своих ворот.

По нашему мнению, можно рассмотреть ставку «тотал больше 2,5» на этот матч за 1,77. Дерби часто протекают непредсказуемо, но в этом должны быть забитые голы.

В качестве более рискового прогноза можно рассмотреть «чистую победу Локомотива» за 2,60. Михаил Галактионов имеет большее влияние на команду чем испанец, его состав ничем не уступает спартаковскому, а про атмосферу в клубе лишний раз говорить излишне.