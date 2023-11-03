«Арарат» сыграет на своем поле с «Ноа» в рамках 15-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 17:00 мск. «Арарат» — «Ноа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арарат»

Эта команда сейчас находится на 6 месте в таблице. Да и по игре «Арарат» выглядит как середняк лиги.

«Арарат» имеет заметные проблемы с реализацией. В 14 матчах ереванцы забили всего 14 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Арарат» потерпел поражение. Команда уступила землякам из ЦСКА Ереван (0:2).

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Поединки с «Ноа» для команды складываются непросто. Из пяти последних матчей соперники по 2 раза обменялись победами.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно же как можно подальше оторваться от опасной зоны.

«Ноа»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за высокие места. На текущий момент «Ноа» пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

А вот в плане реализации команда не преуспевает. В 14 матчах игроки «Ноа» наколотили всего 29 мячей.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Ноа» дома сумел переиграть «Алашкерт» со счетом 4:2.

Причем эта виктория стала для команды второй кряду. Да и вообще, «Ноа» играет от саксофона до ножа: 9 побед при 5 поражениях.

Наверняка «Ноа» будет действовать активно в атаке. Да и соперник явно не отличается надежностью тылов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ноа» предлагают — 1.58.

На викторию «Арарата» дают — 5.28, ничья оценена — в 3.70.

«Ноа» борется за самые высокие места, стало быть, начнет встречу максимально активно .

Наш прогноз — Победа «Ноа» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.34.