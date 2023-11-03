«Арарат»
Эта команда сейчас находится на 6 месте в таблице. Да и по игре «Арарат» выглядит как середняк лиги.
«Арарат» имеет заметные проблемы с реализацией. В 14 матчах ереванцы забили всего 14 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Арарат» потерпел поражение. Команда уступила землякам из ЦСКА Ереван (0:2).
Поединки с «Ноа» для команды складываются непросто. Из пяти последних матчей соперники по 2 раза обменялись победами.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно же как можно подальше оторваться от опасной зоны.
«Ноа»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за высокие места. На текущий момент «Ноа» пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.
А вот в плане реализации команда не преуспевает. В 14 матчах игроки «Ноа» наколотили всего 29 мячей.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Ноа» дома сумел переиграть «Алашкерт» со счетом 4:2.
Причем эта виктория стала для команды второй кряду. Да и вообще, «Ноа» играет от саксофона до ножа: 9 побед при 5 поражениях.
Наверняка «Ноа» будет действовать активно в атаке. Да и соперник явно не отличается надежностью тылов.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ноа» предлагают — 1.58.
На викторию «Арарата» дают — 5.28, ничья оценена — в 3.70.
«Ноа» борется за самые высокие места, стало быть,
Наш прогноз — Победа «Ноа» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.34.