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    «Ноа» начинает и выигрывает

    «Арарат» — «Ноа». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 3 ноября 2023 года

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    «Ноа»
    «Арарат» сыграет на своем поле с «Ноа» в рамках 15-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 17:00 мск. «Арарат» — «Ноа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 03 Ноября 2023 года
    Арарат
  • Ереван
    •  Арарат 17:00 Ноа Ноа
  • Ереван
    •

    «Арарат»

    Эта команда сейчас находится на 6 месте в таблице. Да и по игре «Арарат» выглядит как середняк лиги.

    «Арарат» имеет заметные проблемы с реализацией. В 14 матчах ереванцы забили всего 14 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Арарат» потерпел поражение. Команда уступила землякам из ЦСКА Ереван (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Ноа» для команды складываются непросто. Из пяти последних матчей соперники по 2 раза обменялись победами.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно же как можно подальше оторваться от опасной зоны.

    «Ноа»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за высокие места. На текущий момент «Ноа» пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

    А вот в плане реализации команда не преуспевает. В 14 матчах игроки «Ноа» наколотили всего 29 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Ноа» дома сумел переиграть «Алашкерт» со счетом 4:2.

    Причем эта виктория стала для команды второй кряду. Да и вообще, «Ноа» играет от саксофона до ножа: 9 побед при 5 поражениях.

    Наверняка «Ноа» будет действовать активно в атаке. Да и соперник явно не отличается надежностью тылов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ноа» предлагают — 1.58.

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    На викторию «Арарата» дают — 5.28, ничья оценена — в 3.70.

    «Ноа» борется за самые высокие места, стало быть, начнет встречу максимально активно.

    Наш прогноз — Победа «Ноа» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.34.

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