ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубен АморимЗадача трех тел. Почему Рубен Аморим проиграл борьбу за работу в «Ливерпуле» Арне Слоту Жозе АльдоВозвращение Жозе Альдо, титульник Пантожи и Эрцега. Анонс карда UFC 301 WWE 2K24WWE 2K24: в крепком захвате величия
  • 20:04
    • «Спартак» вышел в финал Кубка России Пути регионов
  • 19:21
    • Рублев обыграл Алькараса в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
    Все новости спорта

    Сможет ли Свентек разгромить Киз?

    Свентек — Киз. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Мадриде 2 мая 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ига Свентек Прогнозы на Мэдисон Киз
    Прогноз и ставки на Свентек — Киз
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против американки Мэдисон Киз в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 17:00 мск. Свентек — Киз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Свентек

    Ига в четвертьфинале одержала волевую победу над Беатрис Хаддад-Майя — 4:6, 6:0, 6:2.

    В первой партии Свентек вела 4:1, но потом внезапно отдала пять геймов подряд. Бывает и такое, но самое главное в этой истории, как первая ракетка мира отреагировала на этот сбой.

    В следующих двух партиях Ига, по сути, просто снесла бразильянку с корта. Но это, конечно, не стало сюрпризом.

    Перед этим Свентек одержала три разгромные победы — над Сиюй Ван, Сораной Кырстей и Сарой Соррибес-Тормо.

    Все прогнозы на теннис

    Может, даже хорошо, что у Свентек после такой серии был сложный сет против Хаддад-Майя. Иногда это полезно, особенно перед самыми важными матчами.

    Киз

    Выступление Мэдисон стало одним из главных сюрпризов, особенно на фоне ее результатов в Мадриде до этого сезона.

    Американка не выиграла ни одного матча на пяти предыдущих турнирах в столице Испании.

    Плюс надо не забывать, что Киз вернулась в тур в начале марта после травмы и проводит только четвертый турнир.

    В Мадриде бывшая седьмой ракетка мира обыграла Ирину Бегу на двух тай-брейках, после чего одержала уверенную победу над Людмидой Самсоновой.

    Главную сенсацию Киз преподнесла в четвертом круге, когда остановила Кори Гауфф (7:6, 4:6, 6:4).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В четвертьфинале Мэдисон выиграла у Онс Жабер, отыгравшись со счета 0:6, 0:2. В решающей партии она отдала теннисистке из Туниса лишь два гейма — 4:6, 6:0, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры считают, что интрига отсутствует — на Киз можно поставить за 7.70. На победу Свентек кэф не дотягивает даже до 1.10.

    Прогноз: да, вряд ли американка что-то придумает, интрига здесь просто отсутствует. Всё указывает на то, что Ига выиграет с разгромным счетом.

    К слову, Свентек в трех предыдущих матчах против Киз не проиграла ни сета, а один из них завершился со счетом 6:1, 6:0.

    Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-6,5) за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.69
  • Прогноз на матч Андреева — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Халидж
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.56
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Фриц — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Форталеза — Васко да Гама
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Даллас — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Монтеррей — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 05:15
    •  3.15
  • Прогноз на матч Вест Армения — Пюник
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ван — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Свентек — Киз с коэффициентом 1.98. Дата матча: 02.05.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Свентек разгромить Киз?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры