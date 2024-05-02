Полька Ига Свентек сыграет против американки Мэдисон Киз в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 17:00 мск. Свентек — Киз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Свентек

Ига в четвертьфинале одержала волевую победу над Беатрис Хаддад-Майя — 4:6, 6:0, 6:2.

В первой партии Свентек вела 4:1, но потом внезапно отдала пять геймов подряд. Бывает и такое, но самое главное в этой истории, как первая ракетка мира отреагировала на этот сбой.

В следующих двух партиях Ига, по сути, просто снесла бразильянку с корта. Но это, конечно, не стало сюрпризом.

Перед этим Свентек одержала три разгромные победы — над Сиюй Ван, Сораной Кырстей и Сарой Соррибес-Тормо.

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Может, даже хорошо, что у Свентек после такой серии был сложный сет против Хаддад-Майя. Иногда это полезно, особенно перед самыми важными матчами.

Киз

Выступление Мэдисон стало одним из главных сюрпризов, особенно на фоне ее результатов в Мадриде до этого сезона.

Американка не выиграла ни одного матча на пяти предыдущих турнирах в столице Испании.

Плюс надо не забывать, что Киз вернулась в тур в начале марта после травмы и проводит только четвертый турнир.

В Мадриде бывшая седьмой ракетка мира обыграла Ирину Бегу на двух тай-брейках, после чего одержала уверенную победу над Людмидой Самсоновой.

Главную сенсацию Киз преподнесла в четвертом круге, когда остановила Кори Гауфф (7:6, 4:6, 6:4).

В четвертьфинале Мэдисон выиграла у Онс Жабер, отыгравшись со счета 0:6, 0:2. В решающей партии она отдала теннисистке из Туниса лишь два гейма — 4:6, 6:0, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры считают, что интрига отсутствует — на Киз можно поставить за 7.70. На победу Свентек кэф не дотягивает даже до 1.10.

Прогноз: да, вряд ли американка что-то придумает, интрига здесь просто отсутствует. Всё указывает на то, что Ига выиграет с разгромным счетом.

К слову, Свентек в трех предыдущих матчах против Киз не проиграла ни сета, а один из них завершился со счетом 6:1, 6:0.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-6,5) за 1.98.